El Ayuntamiento de Siero concede una subvención de 14.240 euros a la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso de Lugones, organizadora de las fiestas del Carbayu que se celebran este fin de semana
La firma del convenio se realizó de forma telemática gracias a la plataforma de administración electrónica que se ha puesto en marcha este mes
El Ayuntamiento de Siero ha formalizado el convenio de colaboración con la Cofradía Nuestra Señora del Buen Suceso "El Carbayu", entidad organizadora de las tradicionales fiestas que se celebran este fin de semana en Lugones. El acuerdo regula la concesión de una subvención nominativa de 14.240 euros destinada a sufragar la actividad del colectivo.
La aportación municipal permitirá respaldar el desarrollo de una de las celebraciones con mayor arraigo del concejo, que cada verano reúne a miles de personas con un programa de actividades religiosas, culturales y festivas.
La firma del convenio se ha realizado mediante el nuevo sistema de tramitación electrónica implantado por el Ayuntamiento tras la reciente puesta en funcionamiento de la plataforma de administración electrónica Gestiona. Desde este mes, este tipo de documentos se suscriben íntegramente mediante firma electrónica, sin que las partes tengan que desplazarse al Consistorio para rubricar la documentación de forma presencial.
El nuevo procedimiento permite que el Ayuntamiento y las entidades colaboradoras formalicen los convenios de manera telemática con plenas garantías jurídicas, al tiempo que agiliza la tramitación administrativa, reduce los plazos de gestión y elimina desplazamientos innecesarios.
Con esta medida, el Consistorio continúa avanzando en la digitalización de sus procedimientos administrativos, simplificando la relación con asociaciones y colectivos del municipio y facilitando la gestión de las ayudas y convenios de colaboración.
- La forja sidrera de Jonathan Trabanco, ganador del concurso del festival de Nava: 'Para escanciar bien te tiene que gustar
- Primeras obras para la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero: el Ayuntamiento pone en marcha los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua con un coste de 1,5 millone
- Bailoterapia bajo la lluvia y contra la soledad no deseada en la Pola: 'Salimos de casa y hacemos amistades, es una maravilla
- La Pola cierra un Carmín 'muy positivo' con un descenso importante de incidencias registradas en el prau de la Sobatiella
- El nuevo vial a San Miguel de la Barreda desde la AS-17 estará listo en otoño: los planes del Principado
- Transportes ejecutará en 2027 la obra de transformación del tramo de la N-634 de la Pola a El Berrón en una travesía urbana y la cederá al Ayuntamiento
- Fallece Juan Sánchez, 'El Pilu', histórico ciclista sierense que acumuló triunfos deportivos en la década de 1950
- Nunca es tarde para el Carmín: Estrella Alonso, de 98 años, lo descubrió hace tres y no falla, 'está todo el año pensando en la fiesta