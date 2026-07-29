El juez da la razón al Ayuntamiento de Siero frente al Sipla y avala el nombramiento de un subinspector de la Policía Local

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Siero de nombrar subinspector de la Policía Local a Fernando Martínez Cueto tras la renuncia del primer aspirante seleccionado, Sergio Luaces Edreira, y ha rechazado la petición de ejecución presentada por el Aitor Melgar González, actual secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), al entender que el Consistorio está cumpliendo correctamente la sentencia dictada el pasado año sobre este proceso selectivo.

El auto, fechado el 22 de este mes, analiza el incidente promovido por Melgar, cuya organización sindical mantiene desde hace tiempo un abierto enfrentamiento con el gobierno local de Siero por diversos asuntos relacionados con la Policía Local. El dirigente sindical sostenía que el nombramiento de Fernando Martínez suponía incumplir la sentencia de diciembre de 2025 que había anulado parcialmente el proceso de promoción interna para cubrir dos plazas de subinspector de la Policía Local. Sin embargo, el magistrado concluye ahora que la actuación municipal no elude ni contradice aquella resolución judicial.

Origen

El origen del litigio se remonta a la Oferta de Empleo Público de 2023 y a las bases de la convocatoria mediante las que el Ayuntamiento convocó dos plazas de subinspector por promoción interna. Aitor Melgar recurrió el proceso al considerar que vulneraba la normativa autonómica, al reservar todas las plazas a la promoción interna cuando, a su juicio, al menos una debía cubrirse por turno libre.

El juzgado estimó esa demanda en diciembre de 2025. No obstante, la sentencia no anuló todo el proceso. Para evitar perjudicar a quienes habían participado de buena fe, mantuvo el nombramiento del aspirante con mayor puntuación, Sergio Luaces Edreira, anuló únicamente el de Fernando Martínez Cueto y ordenó al Ayuntamiento convocar al menos una plaza de subinspector por turno libre, de manera que la reserva para promoción interna quedara dentro del límite legal.

Renuncia

La situación cambió meses después, cuando Sergio Luaces renunció a tomar posesión de la plaza. El Ayuntamiento aceptó esa renuncia y acordó nombrar como subinspector a Fernando Martínez Cueto, al ser el siguiente aspirante en la clasificación del proceso selectivo. Fue esa decisión la que volvió a llevar el asunto a los tribunales mediante un incidente de ejecución promovido por Melgar.

En el auto ahora conocido, el magistrado considera que la renuncia del primer clasificado no altera el contenido de la sentencia. Razona que aquella resolución nunca prohibió que existiera una plaza cubierta mediante promoción interna, sino que corrigió el exceso de plazas reservadas por esa vía. A su juicio, el nuevo nombramiento de Fernando Martínez mantiene ese equilibrio. Hay una plaza continúa cubierta por promoción interna y sigue pendiente que el Ayuntamiento convoque otra mediante turno libre, tal y como ordenó la sentencia.

Interés

El juez añade además que Aitor Melgar no ve perjudicado su interés legítimo, ya que conserva la posibilidad de concurrir a la futura convocatoria por turno libre que deberá realizar el Ayuntamiento para dar cumplimiento definitivo a la resolución judicial.

Por todo ello, el auto desestima la petición de ejecución forzosa, acuerda el archivo del incidente, impone a Aitor Melgar las costas procesales, con un límite de 500 euros, y señala que contra esta resolución no cabe recurso de apelación.

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El auto se conoce en un momento de cambios en la jefatura de la Policía Local, tras la incorporación este mes de Iván Fernández Fernández como nuevo comisario. Preguntado este miércoles por sus primeras semanas al frente del cuerpo, el alcalde, Ángel García ("Cepi"), explicó que el mando todavía está "aterrizando", conociendo el funcionamiento del servicio. "Aún está organizando cosas", resumió el regidor, quien destacó la disposición del nuevo responsable policial. "Tiene muy buena actitud y estoy muy contento con él", afirmó García.