Miles Davis marca el ritmo de las Jornadas de Improvisación y Jazz de Pola de Siero, con 63 alumnos y varios conciertos abiertos al público

El centenario del nacimiento de Miles Davis (1926-1991) es el hilo conductor del Seminario de Improvisación de Siero, que celebra su vigesimotercera edición y reúne durante esta semana en la Escuela de Música de la Pola a 63 alumnos, en su mayoría procedentes de Asturias, aunque también de Madrid, el País Vasco o Almería. Bajo el lema "Miles Davis: 100 años mirando hacia adelante", el curso combina clases instrumentales, masterclasses, trabajo en pequeños grupos o combos y un ciclo de conciertos abiertos al público.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, visitó este martes varias de las aulas del seminario y destacó la consolidación de una cita formativa que atrae cada año a participantes de diferentes comunidades autónomas y cuenta con un importante número de alumnos que repiten edición tras edición. "Es muy interesante que todos los años venga gente otras partes de España. Los hay que vuelven y eso nos viene a demostrar la calidad y el potencial que tiene el seminario, con una trayectoria larga, importante y un buen trabajo detrás", afirmó la edil. Por su parte, la coordinadora del evento, Mercedes Rodríguez, subrayó que "lo que pretendemos es dar a conocer la improvisación musical, así como varios estilos relacionados con ella".

El seminario gira cada año en torno a un tema diferente. En esta ocasión la propuesta está dedicada a Miles Davis, coincidiendo con su centenario. El trompetista estadounidense fue una de las figuras más influyentes de la historia del jazz y participó en algunas de las principales transformaciones del género durante el siglo XX. Sobre el lema elegido para esta edición, Rodríguez señaló que "el título viene relacionado con ese resurgir continuo que tenía Davis y el interés de la música de siempre ir hacia adelante".

Profesorado

El director pedagógico del seminario es Marco Martínez, que también imparte las clases de guitarra. El profesorado lo completan Xan Campos (piano y teclados), Ricardo Formoso (trompeta e instrumentos melódicos), Horacio García (bajo y contrabajo), Sean Clapis (batería) y Mónica Tejada (voz). La coordinadora explicó que la organización apuesta por renovar el equipo docente en cada edición. "Normalmente, procuramos también que cada año cambie en la medida de lo posible. Solamente se mantienes Marco Martínez y Horacio García. El resto de docentes son nuevos en esta edición", señaló Mercedes Rodríguez.

La actividad se organiza con clases por especialidades instrumentales durante las mañanas y una masterclass diaria impartida por uno de los profesores. Por las tardes, los alumnos trabajan en los denominados combos, donde se integran participantes de distintas especialidades para preparar el repertorio sobre el que se desarrollará el concierto de clausura, previsto para el viernes. "De este trabajo que se hace durante la semana es de lo que luego se nutre el concierto final de alumnos", resumió Rodríguez.

"Mezcla enriquecedora"

Uno de los rasgos distintivos del seminario es la diversidad del alumnado. Conviven estudiantes de escuelas de música y conservatorios con aficionados y músicos profesionales, en un abanico de edades que va desde jóvenes de quince años hasta participantes de más de setenta. "Aquí viene gente que está en una escuela de música o en un conservatorio o que simplemente se aficiona. Es una mezcla muy enriquecedora", destacó la coordinadora.

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De forma paralela, la Fundación Municipal de Cultura organiza Siero Jazz 2026, un ciclo de conciertos y jam sessions de acceso libre y gratuito dirigido musicalmente por Marco Martínez. Los recitales tendrán lugar en el parque Alfonso X de la Pola, a las 20.30 horas. Ricardo Formoso & Xan Campos actuarán este miércoles y Mónica Acevedo Sings Piaf lo hará el jueves jueves 30. El ciclo se cerrará el viernes, a las 20.00 horas, en el teatro auditorio, con el concierto de los alumnos del seminario sobre el trabajo desarrollado a lo largo de la semana.