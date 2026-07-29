Siero pone en marcha un plan para renovar postes de la luz dañados dentro de una red municipal que cuenta con 18.000 puntos de alumbrado

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos del nuevo contrato para la retirada, sustitución, recolocación e instalación de postes de hormigón del alumbrado público municipal, una actuación destinada a mejorar el mantenimiento de la red y resolver incidencias derivadas de temporales, accidentes o actuaciones urbanísticas. El contrato está dotado con 37.359 euros, tiene una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, y permitirá intervenir inicialmente en unos cuarenta postes.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Alumbrado Público, Alejandro Villa, visitaron este miércoles a mediodía el inicio de los trabajos.

El contrato tiene como finalidad garantizar la conservación y funcionalidad de la red de alumbrado público en aquellas actuaciones puntuales que requieren maquinaria específica y personal especializado. Actualmente, el sistema municipal está integrado por 18.000 puntos de luz distribuidos por todo el concejo "Este contrato refuerza el servicio que tenemos de alumbrado público municipal. Se va a actuar en unos 40 postes que han caído como consecuencia de temporales o de algún percance. Vamos a atender los casos más urgentes que hay pendientes de acometer", señaló el regidor durante la visita.

Actuaciones urbanísticas

García destacó también que el contrato no se limita a la sustitución de postes dañados. También permitirá adaptar la ubicación de soportes afectados por actuaciones urbanísticas en la red viaria, una circunstancia habitual en algunos caminos rurales. "Cuando en un desarrollo urbanístico en la zona rural se retranquea el eje del camino y el poste queda en medio, este nuevo contrato permitirá recolocarlo al borde de la calzada", explicó.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende reforzar la conservación de la infraestructura del alumbrado público y disponer de un contrato específico para intervenir con mayor rapidez tanto en los postes deteriorados por temporales o accidentes como en aquellos cuya ubicación deba modificarse para adaptarse a la nueva configuración de los viales.