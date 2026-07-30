La Pola estrenará este año un mercadillo navideño como gran novedad de las fiestas en el concejo

El Ayuntamiento de Siero incorporará este año un mercado navideño en La Pola como principal novedad de la programación municipal de las próximas fiestas en el concejo. El Pleno ordinario celebrado este jueves aprobó la tramitación anticipada del expediente de contratación para la organización y el desarrollo del evento. La sesión, que el alcalde, Ángel García "Cepi", definió a su término como un "de trámite", sirvió también para sacar adelante varios expedientes administrativos y rechazar una moción del PP sobre la tasa de residuos.

La Corporación aprobó por unanimidad los pliegos que regirán la contratación del servicio de gestión económica, financiera y presupuestaria, así como de la gestión tributaria y recaudatoria del Ayuntamiento. También recibió el respaldo unánime la contratación del diseño e implantación de una plataforma web para la emisión y canje de los bonos digitales Siero de Tiendas, destinada a apoyar al comercio local.

Sistema métrico

El Pleno también dio luz verde a la tramitación anticipada del expediente para continuar con la implantación del sistema métrico y la normalización del territorio en Santa Marina de Cuclillos, La Paranza y las zonas pendientes de La Carrera y Tiñana. De igual forma, se aprobaron las rectificaciones correspondientes al ejercicio 2025 del Inventario de Caminos Municipales y el acta conjunta de las comisiones municipales de deslindes de Siero, Llanera y Gijón, concretamente en lo relativo al mojón situado entre los tres concejos.

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En el apartado político, la única moción debatida fue la presentada por el PP, que proponía reducir la carga económica para los obligados al pago de la tasa o prestación patrimonial del servicio de residuos. La iniciativa no salió adelante.