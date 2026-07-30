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Santa Marina (Siero) inicia este viernes cuatro días de fiestas con una degustación de cordero a la estaca y el tradicional concurso de siega entre sus principales alicientes

Las celebraciones se extienden hasta el lunes, con espicha, teatro, juegos infantiles, verbenas y fuegos artificiales

Por la izquierda, Nacho Fernández, Ana Nosti, Ángel Fernández y Águeda Pedregal, durante la presentación del programa.

Por la izquierda, Nacho Fernández, Ana Nosti, Ángel Fernández y Águeda Pedregal, durante la presentación del programa. / A. S.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

Las fiestas de Santa Marina (Siero) arrancarán este viernes y se prolongarán hasta el lunes con un amplio programa que combina tradición, gastronomía, música y actividades populares. La Asociación "Los Cuquiellos" organiza un año más esta cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero.

La programación fue presentada por el alcalde, Ángel García "Cepi", y la concejala de Festejos, Ana Nosti, acompañados por Nacho Fernández y Águeda Pedregal, en representación de la asociación organizadora. Las actividades comenzarán a las 20.00 horas de este viernes con una representación teatral a cargo del grupo "Los Cuquiellos". A partir de las 22.00 horas se celebrará la quinta "espicha cuquiella".

El sábado tendrá lugar uno de los actos más esperados del programa, la 25ª edición del Cordero a la Estaca, prevista para las 14.30 horas. La jornada se completará con juegos infantiles y una verbena amenizada por la orquesta Super Top y DJ Pika.

El domingo, día de la patrona, se celebrará a las 12.00 horas la misa solemne en honor a Santa Marina, seguida de la procesión, acompañada por el Coro Errante Comarca de la Sidra. El programa continuará con la sesión vermú, el tradicional partido de solteros contra casados y los campeonatos de tute y parchís.

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Las fiestas concluirán el lunes con la misa en recuerdo de los socios fallecidos y el XIX Memorial Salvador Fuente González, concurso de siega ya consolidado dentro del programa festivo. La jornada incluirá también el reparto del bollo y botella de sidra para socios y colaboradores, la entrega de trofeos y una verbena con América SL. A medianoche se lanzará una colección de fuegos artificiales. La celebración finalizará con una chocolatada.

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