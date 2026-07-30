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El sindicato SIPLA anuncia un recurso ante el TSJA contra el auto sobre el nombramiento de un subinspector en Siero

"Todos los procedimientos judiciales tramitados en los últimos seis años en relación con la Policía Local de Siero han concluido con la anulación de resoluciones dictadas por la Alcaldía".

Un policía local de Siero.

Un policía local de Siero. / J. A. O.

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El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) anunció este jueves que se va a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que avala el nombramiento de un subinspector de la Policía Local de Siero.

Según informa la organización sindical, y contra lo que se dice textualmente en el mismo, el auto sí sería recurrible al amparo del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), por lo que el recurso se interpondrá de "forma inmediata". En él se denunciará la presunta ilegalidad del nuevo nombramiento efectuado por el Ayuntamiento.

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El SIPLA dice que la acción judicial fue ejercitada por su secretario general, Aitor Melgar González, a título personal, y no por el sindicato. Asimismo, afirma que "todos los procedimientos judiciales tramitados en los últimos seis años en relación con la Policía Local de Siero han concluido con la anulación de resoluciones dictadas por la Alcaldía".

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