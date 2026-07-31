Lieres estrena un aparcamiento dotado con 45 plazas para la zona deportiva: "Es una apuesta por la parroquia"

La zona deportiva de Lieres (Siero) estrena un nuevo aparcamiento con 45 plazas, habilitado en una explanada de unos 1.100 metros cuadrados situada a la entrada del complejo desde la carretera N-634. La actuación, ya finalizada, ha supuesto una inversión municipal de 50.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de dos meses. Se trata de una demanda tanto de los clubes deportivos de la parroquia como del vecindario en general.

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), y el concejal de Deporte, Jesús Abad, se acercaron este viernes a conocer el nuevo estacionamiento, que permitirá ampliar las posibilidades para dejar el vehículo junto al principal espacio deportivo y de ocio de la antigua parroquia minera. Y es las nuevas plazas darán servicio tanto al campo de fútbol como a la piscina pública y al resto de instalaciones dependientes del Patronato Deportivo Municipal.

La actuación responde a una necesidad que se hizo más evidente tras la construcción del campo de fútbol de césped artificial. La ejecución de aquella obra ocupó el espacio que hasta entonces se utilizaba de manera provisional como aparcamiento cuando se registraba una mayor afluencia de usuarios al complejo. Esa falta de espacio se dejaba notar especialmente durante determinados acontecimientos deportivos y en los meses de verano, cuando la apertura de la piscina incrementa el número de personas que acuden a las instalaciones. Para recuperar capacidad de estacionamiento se optó por acondicionar una explanada situada junto al acceso al recinto desde la carretera N-634.

Los viales

La intervención no se limitó al asfaltado de la parcela. Los trabajos comenzaron con el despeje y desbroce de los terrenos y el posterior saneamiento de la superficie, además de la excavación necesaria para preparar la explanada. Sobre ella se ejecutó una nueva estructura de firme compuesta por capas de suelo seleccionado y zahorra artificial. Posteriormente, se colocaron bordillos de hormigón a lo largo de todo el perímetro y se procedió a pavimentar la superficie mediante una mezcla bituminosa en caliente. La obra concluyó con la señalización horizontal de las 45 plazas de estacionamiento y de los viales interiores, con el objetivo de ordenar tanto el estacionamiento como los movimientos de entrada y salida de vehículos.

Las nuevas plazas se suman a las que ya estaban disponibles en el entorno y permiten recuperar la capacidad de estacionamiento que se había perdido con la transformación de las instalaciones deportivas.

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Durante la visita, el Alcalde destacó que la actuación forma parte del paquete de mejoras que se vienen realizando en la localidad y la situó dentro de la «apuesta por Lieres» del gobierno municipal. García vinculó esa estrategia municipal con la evolución que está experimentando la parroquia y señaló que el Ayuntamiento está realizando «un importante esfuerzo» para acompañar «una mayor actividad, el crecimiento de la población joven y la elevada matrícula del colegio».