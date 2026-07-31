Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora crisis en CeutaZonas tensionadasAsturias se queda sin planta IndraCambios en la DependenciaMuerte en ColungaHospital Quirón en Cabueñes
instagramlinkedin

Lieres estrena un aparcamiento dotado con 45 plazas para la zona deportiva: "Es una apuesta por la parroquia"

El parking, ubicado en la entrada al recinto desde la carretera N-634, presta servicio al campo de fútbol y a la piscina pública

Por la izquierda, Josué Velasco (concejal de Vox), Ángel García, Jesús Abad y José Antonio García (empresa adjdicataria) en el nuevo aparcamiento.

Por la izquierda, Josué Velasco (concejal de Vox), Ángel García, Jesús Abad y José Antonio García (empresa adjdicataria) en el nuevo aparcamiento. / A. S.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Lieres (Siero)

La zona deportiva de Lieres (Siero) estrena un nuevo aparcamiento con 45 plazas, habilitado en una explanada de unos 1.100 metros cuadrados situada a la entrada del complejo desde la carretera N-634. La actuación, ya finalizada, ha supuesto una inversión municipal de 50.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de dos meses. Se trata de una demanda tanto de los clubes deportivos de la parroquia como del vecindario en general.

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), y el concejal de Deporte, Jesús Abad, se acercaron este viernes a conocer el nuevo estacionamiento, que permitirá ampliar las posibilidades para dejar el vehículo junto al principal espacio deportivo y de ocio de la antigua parroquia minera. Y es las nuevas plazas darán servicio tanto al campo de fútbol como a la piscina pública y al resto de instalaciones dependientes del Patronato Deportivo Municipal.

La actuación responde a una necesidad que se hizo más evidente tras la construcción del campo de fútbol de césped artificial. La ejecución de aquella obra ocupó el espacio que hasta entonces se utilizaba de manera provisional como aparcamiento cuando se registraba una mayor afluencia de usuarios al complejo. Esa falta de espacio se dejaba notar especialmente durante determinados acontecimientos deportivos y en los meses de verano, cuando la apertura de la piscina incrementa el número de personas que acuden a las instalaciones. Para recuperar capacidad de estacionamiento se optó por acondicionar una explanada situada junto al acceso al recinto desde la carretera N-634.

Los viales

La intervención no se limitó al asfaltado de la parcela. Los trabajos comenzaron con el despeje y desbroce de los terrenos y el posterior saneamiento de la superficie, además de la excavación necesaria para preparar la explanada. Sobre ella se ejecutó una nueva estructura de firme compuesta por capas de suelo seleccionado y zahorra artificial. Posteriormente, se colocaron bordillos de hormigón a lo largo de todo el perímetro y se procedió a pavimentar la superficie mediante una mezcla bituminosa en caliente. La obra concluyó con la señalización horizontal de las 45 plazas de estacionamiento y de los viales interiores, con el objetivo de ordenar tanto el estacionamiento como los movimientos de entrada y salida de vehículos.

Las nuevas plazas se suman a las que ya estaban disponibles en el entorno y permiten recuperar la capacidad de estacionamiento que se había perdido con la transformación de las instalaciones deportivas.

Noticias relacionadas

Durante la visita, el Alcalde destacó que la actuación forma parte del paquete de mejoras que se vienen realizando en la localidad y la situó dentro de la «apuesta por Lieres» del gobierno municipal. García vinculó esa estrategia municipal con la evolución que está experimentando la parroquia y señaló que el Ayuntamiento está realizando «un importante esfuerzo» para acompañar «una mayor actividad, el crecimiento de la población joven y la elevada matrícula del colegio».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La forja sidrera de Jonathan Trabanco, ganador del concurso del festival de Nava: 'Para escanciar bien te tiene que gustar
  2. Primeras obras para la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero: el Ayuntamiento pone en marcha los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua con un coste de 1,5 millone
  3. Bailoterapia bajo la lluvia y contra la soledad no deseada en la Pola: 'Salimos de casa y hacemos amistades, es una maravilla
  4. El juez da la razón al Ayuntamiento de Siero frente al Sipla y avala el nombramiento de un subinspector de la Policía Local
  5. El nuevo vial a San Miguel de la Barreda desde la AS-17 estará listo en otoño: los planes del Principado
  6. Transportes ejecutará en 2027 la obra de transformación del tramo de la N-634 de la Pola a El Berrón en una travesía urbana y la cederá al Ayuntamiento
  7. Fallece Juan Sánchez, 'El Pilu', histórico ciclista sierense que acumuló triunfos deportivos en la década de 1950
  8. El sindicato SIPLA anuncia un recurso ante el TSJA contra el auto sobre el nombramiento de un subinspector en Siero

Lieres estrena un aparcamiento dotado con 45 plazas para la zona deportiva: "Es una apuesta por la parroquia"

Lieres estrena un aparcamiento dotado con 45 plazas para la zona deportiva: "Es una apuesta por la parroquia"

Siero aprovecha las vacaciones de verano para ejecutar mejoras en el Colegio Público de La Fresneda

Siero aprovecha las vacaciones de verano para ejecutar mejoras en el Colegio Público de La Fresneda

Las obras de la Pola no cierran por vacaciones: paisaje estival de grúas, excavadoras y vallas en busca de una gran transformación urbana

Las obras de la Pola no cierran por vacaciones: paisaje estival de grúas, excavadoras y vallas en busca de una gran transformación urbana

Santa Marina (Siero) inicia este viernes cuatro días de fiestas con una degustación de cordero a la estaca y el tradicional concurso de siega entre sus principales alicientes

Santa Marina (Siero) inicia este viernes cuatro días de fiestas con una degustación de cordero a la estaca y el tradicional concurso de siega entre sus principales alicientes

El sindicato SIPLA anuncia un recurso ante el TSJA contra el auto sobre el nombramiento de un subinspector en Siero

El sindicato SIPLA anuncia un recurso ante el TSJA contra el auto sobre el nombramiento de un subinspector en Siero

La Pola estrenará este año un mercadillo navideño como gran novedad de las fiestas en el concejo

La Pola estrenará este año un mercadillo navideño como gran novedad de las fiestas en el concejo

El centro de día de Pola de Siero, con 31 plazas, se queda pequeño: "Estamos limitados de espacio y hay mucha gente esperando"

Siero pone en marcha un plan para renovar postes de la luz dañados dentro de una red municipal que cuenta con 18.000 puntos de alumbrado

Siero pone en marcha un plan para renovar postes de la luz dañados dentro de una red municipal que cuenta con 18.000 puntos de alumbrado
Tracking Pixel Contents