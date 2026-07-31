Las obras de la Pola no cierran por vacaciones: paisaje estival de grúas, excavadoras y vallas en busca de una gran transformación urbana

Las obras de la Pola no cogen vacaciones.Grúas, excavadoras, andamios y vallas forman parte este verano del paisaje cotidiano de la Pola. Lejos del tradicional parón estival, la capital del concejo vive uno de los periodos con mayor concentración de obra pública que se recuerda. Grandes proyectos de transformación urbana coinciden con actuaciones de mejora del patrimonio, espacios públicos e instalaciones municipales, dibujando un mapa de intervenciones que llega a numerosos puntos de la localidad.

El repaso a las actuaciones en marcha debe arrancar por la de mayor envergadura. Se trata de la construcción del parque y aparcamiento de La Reconquista, cuyas obras comenzaron a finales de mayo. Con una inversión de 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de catorce meses, el proyecto recupera los terrenos del antiguo matadero para convertirlos en un gran espacio urbano de 15.380 metros cuadrados de superficie total, construido sobre un aparcamiento subterráneo de dos plantas con entre 140 y 150 plazas públicas. El futuro recinto contará con amplias zonas verdes, áreas infantiles, una gran pradera, pista multideporte, cancha de vóley playa, un circuito para caminar o correr y nuevos itinerarios peatonales y ciclistas. De momento, la zona ya presenta una gran excavación destinada al parking. Además, los trabajos obligan a cortar el acceso a la calle Asturias desde la glorieta de La Paz.

Reurbanización

También están en marcha los trabajos de reurbanización de la avenida de Gijón. Activa desde hace unos días, la intervención, presupuestada en 899.981 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses, transformará 300 metros de uno de los principales accesos a la Pola desde la carretera de Gijón (AS-377). Las obras incluyen la renovación integral de pavimentos y aceras, la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, la instalación de luminarias LED, nuevo mobiliario urbano, arbolado y el soterramiento de una batería de contenedores. Al igual que sucede con los trabajos para el parque de La Reconquista, estos trabajos también tienen un ligero impacto en la movilidad del centro de la capital sierense, ya que cortan el acceso a la avenida de Gijón desde la plaza de Les Campes.

Las obras de la avenida de Gijón, con el cartel que informa del cierre de la vía en primer término. / J. A. O.

La avenida de Gijón no es el único punto de entrada a la Pola inmersa en obras este verano. Y es que también se están ejecutando los trabajos de reurbanización de la entrada desde la Autovía Minera (AS-I), proyecto que afecta tanto a la calle Capitán General Gutiérrez Mellado como a la glorieta de la plaza de la Paz. Se trata de una actuación llamada a transformar por completo este vial mediante la implantación de un único carril de circulación, la ampliación de las aceras hasta los 2,25 metros, la construcción de pasos de peatones sobreelevados, nuevas zonas verdes, arbolado, alumbrado Led y medidas para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora.

Los trabajos en la calle Gutiérrez Mellado. / J. A. O.

A estas grandes actuaciones se suma la reparación de los muros de los chalés municipales de las calles Alcalde Parrondo, David Vázquez, Luis Navia Osorio y Torrevieja. El Ayuntamiento invierte 34.898 euros en una intervención que permite limpiar 580 metros lineales de cerramientos y reparar otros 74 metros que se encuentran deteriorados. Con estos trabajos culminan las inversiones realizadas en este entorno de la capital sierense desde 2015, con un gasto total de 6,7 millones de euros.

Más proyectos

El programa de actuaciones se ampliará durante las próximas semanas con la sustitución de la pérgola del parque Alfonso X El Sabio, situada frente a la calle Florencio Rodríguez, y el inicio de las obras de conservación del palacio del Marqués de Santa Cruz de Marcenado, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Pola. La intervención, ya licitada, cuenta con un presupuesto de 249.965 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Recoge el retejado completo del edificio, la renovación del sistema de recogida de aguas y la restauración de fachadas, elementos pétreos, carpinterías y balcones, garantizando la conservación de un inmueble que alberga dependencias municipales y acoge numerosos actos institucionales.

Por si todo esto fuera poco, a este intenso verano de obras se añaden también las actuaciones que se ejecutan en distintas instalaciones del Patronato Deportivo Municipal.

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La coincidencia de tantos proyectos obliga a convivir durante este verano con situaciones especiales de tráfico, desvíos, restricciones puntuales de movilidad o maquinaria pesada. A cambio, cuando concluyan los trabajos, la Pola dispondrá de nuevos espacios públicos, accesos completamente renovados, mejoras en el patrimonio histórico y una red urbana más accesible.