Siero aprovecha las vacaciones de verano para ejecutar mejoras en el Colegio Público de La Fresneda
La actuación consiste en la renovación del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales del centro
El Ayuntamiento de Siero está ejecutando la renovación del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales del Colegio Público de La Fresneda, una actuación presupuestada en 10.754,61 euros y con un plazo de ocho semanas. Los trabajos se realizan aprovechando las vacaciones escolares para reducir las molestias en el centro.
La actuación consiste en la retirada de los canalones existentes y su sustitución por un nuevo sistema a lo largo de aproximadamente 60 metros lineales de la cubierta. Los nuevos canalones son de zinc-titanio y están lacados en color verde para favorecer su integración estética con el edificio.
Los trabajos incluyen la reparación de las conexiones con dos bajantes existentes, completando así la intervención sobre el sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales del colegio.
La concejala de Educación, Eva Iglesias, explicó que la ejecución de la obra se ha hecho coincidir con el parón de la actividad lectiva. «Aprovechamos el periodo de vacaciones escolares para realizar este tipo de actuaciones y minimizar las molestias en el funcionamiento del centro», señaló.
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