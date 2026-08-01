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Corderada a la estaca para 300 personas en Santa Marina, en Siero, que está de fiestas hasta el próximo lunes

La localidad celebra este domingo su tradicional procesión y al día siguiente el concurso de siega

Parte de los corderos a la estaca de Santa Marina, este sábado por la mañana, en preparación.

Parte de los corderos a la estaca de Santa Marina, este sábado por la mañana, en preparación. / L. C.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Santa Marina (Siero)

Santa Marina, en Siero, está de fiesta, y este sábado celebra una gran corderada a la estaca para trescientos comensales, tal y como indican los organizadores, la Asociación Cultural y de Festejos Los Cuquiellos. Esta cita, que congrega a vecinos y visitantes en torno a la mesa, cumple su edición número 25 este año, lo que da fe de su arraigo y su aceptación popular.

Por la tarde se celebran en la localidad juegos infantiles y verbena, que se prolonga hasta la noche, si bien a las 19.30 horas hay cita con la "Holi party".

El día grande, este domingo, 2 de agosto, comienza a las 12.00 con la misa solemne en honor a Santa Marina, seguida de procesión amenizada por el "Coro errante Comarca de la Sidra". Desde las 13.30 horas se desarrolla la sesión vermú y por la tarde, a las 18.30 horas, se celebra el partido de solteros contra casados. A las 20.00 horas está previsto el campeonato de tute y parchís.

El último día de la fiesta, este lunes 3 de agosto, viene con cita con la tradición a lo largo de toda la jornada. A las 14.00 horas se pueden reservar las mesas para la merienda y a las 19.00 horas será la misa en recuerdo de todos los socios fallecidos. A las 19.30 horas comienza uno de los platos fuertes de la jornada, el Concurso de siega "XIX Memorial Salvador Fuente González".

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Después, desde las 20.00 horas, tendrá lugar el reparto del bollo y sidra para socios y colaboradores, y a las 21.30 horas la entrega de trofeos del concurso. La verbena nocturna, a partir de las 22.30 horas, estará amenizada por América SL. No podían faltar los fuegos artificiales a medianoche y la chocolatada fin de fiesta.

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