La orquesta Panorama congrega a una multitud en las fiestas de El Carbayu, en Lugones, que también contarán con Tekila el martes

Llenazo para ver a la orquesta Panorama en Lugones, que celebra sus fiestas de El Carbayu y anoche congregó a miles de personas en el prau para disfrutar de la verbena nocturna. El programa continúa este sábado, con el día infantil, dedicado a los más pequeños, con juegos, helados, chocolatada y talleres. Por la tarde se desarrolla además el II Circuito "Monolito El Pegu", organizado por la Escuela de Ciclismo de Viella, y el XX Torneo "Antón El Pegu", en el Polideportivo Víctor Tartiere. De nuevo hay música por la noche, con Ráfaga y DJ RVS.

Este domingo, 2 de agosto, desde las 11.30 horas se celebra la ofrenda floral en la capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso, y a las 13.00 horas hay misa oficiada por Joaquín Serrano y cantada por el Orfeón Condal de Noreña. A las 14.15 horas comienza la procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso, acompañada por la Agrupación Folclórica La Sidrina. Una vez finalice está prevista la descarga de cohetes y actuación de la misma agrupación en la carpa.

La romería se inicia a las 19.00 horas, con el Dúo Cover, y a las 22.00 horas ameniza la noche DJ Guille Laiz. El lunes, 3 de agosto, a las 17.00 horas, se celebra el VII Concurso de Escanciadores de Sidra de Asturias. A las 19.30 horas actúa de nuevo el Dúo Cover y a las 22.00 horas ameniza la fiesta DJ Grand.

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El martes, 4 de agosto, a partir de las 18.00 horas se repartirá el bollo hasta las 21.00 horas. Está prevista la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Por la noche hay gran verbena, con Charleston Big Band y Tekila, desde las 22.30 horas. A medianoche se inicia la gran descarga de fuegos artificiales, broche de oro a las celebraciones de este año.