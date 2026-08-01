Siero bate un nuevo récord demográfico: 54.239 empadronados tras un incremento de 332 vecinos en lo que va de año

El crecimiento demográfico de Siero parece no tener techo. El municipio ganó 332 vecinos en los primeros siete meses del año y cerró julio con 54.239 habitantes, la cifra más alta de su historia, según los datos del padrón municipal dados a conocer este sábado por el alcalde, Ángel García («Cepi»), y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes. Con este nuevo estirón, el incremento poblacional acumulado desde 2015 alcanza los 2.218 habitantes.

Los datos del padrón reflejan una evolución demográfica positiva en prácticamente todo el concejo. La Carrera encabeza el crecimiento en lo que va de año, con 52 nuevos empadronados, seguida de La Pola, con 50; Lugones, con 46; y Santa Marta de Carbayín, también con 46. El Alcalde explicó que los pequeños descensos registrados en algunos núcleos «son puntuales» y suelen responder a correcciones del padrón o a alguna circunstancia concretas «La tendencia general es que todos los núcleos crecen», afirmó.

Promociones

García señaló que las nuevas promociones de vivienda influye de forma decisiva en esta evolución del padrón. «Cuando se empiezan a entregar, lógicamente, eso supone un incremento de población que se nota», indicó «Cepi» al referirse a Lugones, donde varias promociones se encuentran ya en marcha o a punto de hacerlo. «Estamos dando cada vez más licencias para nuevas viviendas unifamiliares, especialmente adosadas, reformas y también para viviendas en altura, lo que hace prever que la población siga creciendo», aseguró el regidor.

Según indicó García, el Ayuntamiento está recibiendo de forma continuada solicitudes para nuevas promociones residenciales en distintos puntos del concejo. Entre los proyectos figuran, por lo que se refiere a Lugones, las 44 viviendas del Principado ya finalizadas, otra promoción de 76 viviendas próxima a concluir o nuevas actuaciones en la calle Santa Isabel y el Bulevar. También hay promociones previstas en la Pola y para nuevas viviendas unifamiliares en La Fresneda.

El Alcalde hizo especial hincapié en el desarrollo urbanístico de Lugones. Según explicó, el ámbito del antiguo Economato permitirá la construcción de unas 240 viviendas, mientras que en el sector del Bulevar hay capacidad para entre mil y dos mil, a las que se sumarían más de 400 en la parte sur.

Noticias relacionadas

Alquileres

García también se refirió a la situación del mercado residencial para asegurar que la oferta de alquiler se ha reducido de una forma notable en el municipio. «Hay muy poco disponible y una alta ocupación en La Pola, Lugones, El Berrón, La Fresneda e, incluso, en Carbayín y Lieres. Las viviendas se alquilan rápido y a precios altos», señaló «Cepi», quien sobre la evolución futura del padrón, insistió en que el objetivo de alcanzar los 60.000 habitantes es «perfectamente posible si continúan desarrollándose los sectores urbanísticos previstos". «Si seguimos con este ritmo y la situación actual se mantiene, habrá un crecimiento muy importante de la población. Podemos estar hablando de miles de nuevos vecinos», concluyó el regidor, visiblemente satisfecho con la evolución demográfica que presenta Siero.