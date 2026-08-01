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Podemos Siero reclama al PSOE "que deje de poner trabas al acceso a la información municipal"

La formación morada anuncia que ha "logrado recuperar el acceso al libro de resoluciones" tras ocho meses y "una denuncia ante el Consejo de Transparencia"

La edil de Podemos Siero, Silvia Tárano.

La edil de Podemos Siero, Silvia Tárano. / P. S.

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Pola de Siero

Podemos Siero reclama al PSOE "que deje de poner trabas al acceso a la información municipal". La formación afirma que ha logrado "recuperar el acceso al libro de resoluciones" tras ocho meses y "tras una denuncia ante el Consejo de Transparencia después de que el equipo de gobierno impidiera al grupo municipal consultar una documentación esencial para el ejercicio de la labor de fiscalización y control que corresponde a la oposición y que permanecía vetada desde el mes de noviembre".

La portavoz de Podemos Siero, Silvia Tárano, indicó que solicitó en varios plenos y comisiones que se diera acceso continuo al libro de resoluciones, algo que el gobierno local "ignoró". "El libro de resoluciones llega a contener cientos de anotaciones al mes, por lo que limitar el acceso a un listado con títulos y solo tres días antes de las sesiones nos hace creer que lo que pretende el equipo de gobierno es ocultar información que no quiere que se conozca”, señala la edil.

La formación recuerda que el acceso a las resoluciones de Alcaldía "constituye un derecho básico de los grupos municipales y una herramienta imprescindible para garantizar la transparencia institucional". Sin embargo, asegura que, durante meses, el Gobierno local "ha mantenido bloqueado ese acceso, obligando a Podemos Siero a reclamar la intervención del Consejo de Transparencia para que se restableciera un derecho que nunca debió ser cuestionado".

Podemos Siero considera "muy grave" que un grupo de la oposición "tenga que acudir al Consejo de Transparencia para poder consultar una documentación que debería estar a disposición de todos los representantes públicos con total normalidad". "No hablamos de un privilegio, sino de un derecho democrático que permite ejercer el control sobre la acción del Gobierno municipal. Esta forma de actuar evidencia una preocupante falta de cultura democrática y de respeto hacia la transparencia institucional. Quien gobierna no puede decidir qué información facilita y cuál oculta a la oposición”, dijo Silvia Tárano.

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Según la concejala, "insistiremos para depurar responsabilidades por lo que entendemos que es un absoluto atropello a la transparencia y la democracia y una falta de respeto a la ciudadanía a la que representamos".

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