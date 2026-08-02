El Berrón celebra la rotonda que acabará con el histórico cruce semafórico de la localidad: "Es necesaria para mejorar fluidez y seguridad"

Caravanas, ruidos de motor y claxón y un acceso peatonal que siempre ha sido complejo y peligroso. Estas circunstancias han sido durante décadas las cotidianas para los vecinos de El Berrón que viven más próximos al cruce de la avenida de Langreo. Y que amortiguará en gran medida la nueva rotonda que va a eliminar la histórica intersección multidireccional de la localidad. Esta previsto que las obras para la glorieta se inicien en unos días y el Ayuntamiento de Siero, que acomete este esperado proyecto, espera, como los residentes, que las mejoras en la fluidez circulatoria sean muy notables a la vez que se aumenta la seguridad no solo para el tráfico sino también para los vecinos.

La desaparición del nudo ahora regulado por semáforos, ubicado entre las carreteras N-634 y AS-376 (Avenida de Langreo),es celebrada en El Berrón, aunque en el edificio Cuatro Vías hay alguna residente preocupada por el impacto de las obras.

"Aquí se forman atascos la mitad de los días y hay caravanas, así que me parece bien que lo hagan porque es necesaria", dice Ignacio Carnero, vecino de la zona, quien señala que lo más apremiante para los vecinos es mejorar el cruce peatonal que hay en la intersección, con varios pasos de cebra regulados por semáforos en medio de la red de carriles y desvíos para vehículos.

"Todos tendemos a ir por el mismo sitio, por lo que a ver cómo se hace, esperemos que se facilite el cruzar y no tener que dar toda la vuelta entera para ir enfrente", explica este vecino del inmueble donde luce el mural "Nikita 5.7", conocido popularmente como "El tigre". Por suerte, asegura, no se ha producido ningún atropello, "aunque sí hay algún que otro accidente".

Integración en el núcleo urbano

Lo mismo piensa Juan Antonio Fanjul, para quien lo imprescindible en esta nueva infraestructura, en la que se invertirán casi 700.000 euros, es facilitar el tránsito de los vecinos que lo cruzan a diario. "Hay que mejorar este cruce para los peatones, eso más que nada", dice mientras camina en dirección al núcleo urbano, cuya práctica totalidad se encuentra al otro lado de la carretera nacional.

Por su parte, Benito González, cree que la nueva rotonda aliviará la circulación en la zona: "Tiene pinta que va a ser grande, que es lo necesario para que no sean peligrosas porque en la otra que hicieron cerca, más pequeña, pasan los coches como postas y no respetan el límite", declara este vecino, quien observa asimismo que los semáforos "están mal regulados y a veces acaban atravesados los coches".

Otra de las vecinas de la zona del cruce, Cristina Margolles, cree que esta nueva rotonda mejorará el tráfico de la zona y, por tanto la seguridad de conductores y transeúntes. Si bien, no está afectada por los ruidos y molestias que ocasionan a los habitantes que viven más cerca del nudo de comunicaciones, que da acceso a una de las entradas al vecino concejo de Noreña y por donde pasan todos los días gentes de uno y otro municipio.

Temor por la estructura de un edificio

"No pensé que la gente estuviese tan afectada por los ruidos pero, claro, yo vivo para otro lado y a mí no me afectan en nada", comenta Margolles, quien apunta asimismo a la mejora del acceso peatonal: "No sé cómo lo harán, pero que aprovechen para hacer este cambio porque se necesita".

Lo mismo piensa Azucena Suárez, vecina más cercana al cruce de la Avenida de Langreo, que vertebra la localidad. "Me parece que hay que confiar en los profesionales, si han decidido que eso es lo más adecuado y encima se gasta todo ese dineral, confío en que es lo mejor y lo adecuado", afirma.

Suárez tan solo tiene una inquietud. La obra de la nueva glorieta le ha generado alguna duda sobre la estabilidad del edificio en el que vive, "que tiene más de 50 años". "Ignoro que metodología van a utilizar, si va a ser algo superficial o van a hacer algo más hacia abajo, me preocupa solo eso. Lo que es la circulación, si creen que la va a mejorar, evidentemente confío en los profesionales que la han proyectado y se supone que va a ser mejor para todos".

En ese sentido, el proyecto de obra, cuyo contrato ha sido adjudicado a la empresa Arposa 60 S. L., prevé una rotonda que simplificará las trayectorias de los vehículos, reducirá las velocidades de acceso y eliminará los movimientos cruzados, disminuyendo así los puntos de conflicto y el riesgo de accidentes. La nueva infraestructura también mejorará la urbanización del área y la estética de la zona.

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Una nueva infraestructura que contenta a los vecinos por la mejora de la circulación, que terminará con los atascos, ruidos de motor y bocinas trayendo consigo también más faciilidad para el cruce de peatones y la inclusión de esta zona de El Berrón en el área urbana de la localidad.