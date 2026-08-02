Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: "Estamos muy afectados"

El reloj marca las dos de la madrugada del domingo. Fiestas de la Salud de Lieres, en Siero. Cinco jóvenes de entre 20 y 24 años se disponen a subir a una atracción conocida como "La Olla". A los pocos minutos de empezar, algo falla y los cinco, tres mujeres y dos hombres, salen despedidos de la barraca generando una gran conmoción en la localidad.

Si bien ninguno de los heridos tuvo consideración grave, los equipos médicos decidieron trasladarlos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para su valoración. Según ha podido saber este periódico, dos de los jóvenes continuaban ingresados a última hora de este domingo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 2.21 horas. En la llamada alertaban de que varias personas habían salido despedidas de una atracción ferial. Minutos después se avisa a la Central COS de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en La Morgal, movilizados con un vehículo de primera salida y un furgón multisocorro. A su llegada comprobaron que no había ninguna persona atrapada.

La Benemérita, por su parte, envió a dos patrullas de la Guardia Civil de Noreña y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Conmoción entre los organizadores

"Hoy las fiestas no están siendo como nos habría gustado", lamentan desde la Asociación de Festejos La Salud de Lieres a primera hora del domingo, al tiempo que aseguran estar "muy afectados" y mandaban "un fuerte abrazo" a los afectados y sus familias.

"No os vamos a ocultar que, a nivel anímico, nos está resultando muy complicado seguir adelante con la programación prevista", expresan los organizadores de las fiestas, explican que "con todo el respeto hacia lo ocurrido hemos decidido continuar con las actividades, intentando hacerlo de la mejor manera posible en una situación tan difícil".

Además, desde el Ayuntamiento de Siero garantizan que la Asociación de Festejos tiene "todos los papeles en orden". "Se trata de un accidente", lamentan. El equipo de gobierno desea, asimismo, una "pronta recuperación a los heridos", cuya evolución siguen muy de cerca.

Los festejos terminarán este lunes, con la tradicional misa y reparto del bollo. Por la noche, habrá una verbena y fuegos artificiales.