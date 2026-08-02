Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero

Susto en las fiestas de la Salud de Lieres, Siero. Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, han resultado heridas de carácter leve tras un accidente registrado en una atracción de feria instalada en la localidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 2.21 horas. En la llamada alertaban de que varias personas habían salido despedidas de una atracción ferial.

Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en La Morgal, movilizados con un vehículo de primera salida y un furgón multisocorro. A su llegada comprobaron que los heridos ya estaban siendo atendidos por los servicios sanitarios y que no había ninguna persona atrapada.

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Los bomberos inspeccionaron la zona y colaboraron con los equipos médicos en el traslado de los heridos a las ambulancias. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para su valoración, según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).