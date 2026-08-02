Flores para Nuestra Señora del Buen Suceso en El Carbayu de Lugones, con cientos de fieles a la tradición religiosa de una fiesta centenaria

Las fiestas de El Carbayu de Lugones tienen ya más de un siglo pero siguen en plena forma. Se demostró este domingo una vez más con los actos religiosos en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso, que recibió a lo largo de la mañana las tradicionales ofrendas florales de los fieles en su capilla y salió en procesión seguida de los muchos devotos que la acompañaron, que también acudieron a la misa. Si el recuerdo al fallecido Manuel Antonio Fernández Álvarez, "Manolito El Pegu", estuvo ya presente en la celebración del año pasado, esta edición no fue menos, con el Museo de la Romería, que fue uno de los motores de su vida, abierto mientras duran estas celebraciones con tanto arraigo en la localidad.

El Pegu fue uno de los principales impulsores de la fiesta. Su hija, Matilde Fernández, recordaba este domingo que fue con su bisabuelo Antón con quien comenzó todo y que ella sigue "hoy tratando de mantener" ese legado y el del museo. Permanecerá abierto durante las fiestas de 18.00 a 20.00 horas, pero después ya ha de ser de manera concertada, porque sus obligaciones laborales le impiden hacerlo de forma continuada. En todo caso, ella remite a la juventud que colabora en los festejos y es el futuro de estos, caso de Sandra Cima y Laura Rodríguez, que se sitúan un año más junto a la imagen de la Nuestra Señora del Buen Suceso para ir colocando las flores que traen los fieles.

"Ayudamos en todo lo que podemos y en lo que nos piden", coinciden ambas, con vinculaciones familiares con la zona de El Carbayu. Ellas son garantía de relevo y de mantenimiento de las tradiciones, a las que se refirió durante la misa el sacerdote Joaquín Serrano, que recordó a socios, vecinos y directivos que a lo largo de los años han hecho posible preservar esta cita. Los actos religiosos contaron con el acompañamiento del Orfeón Condal de Noreña y de la Asociación Folclórica La Sidrina.

Además de los actos de esta tarde-noche, las fiestas prosiguen este lunes, 3 de agosto, a las 17.00 horas, con el VII Concurso de Escanciadores de Sidra de Asturias. A las 19.30 horas actúa el Dúo Cover y a las 22.00 horas ameniza la fiesta DJ Grand.

El martes, 4 de agosto, a partir de las 18.00 horas se repartirá el bollo hasta las 21.00 horas. Está prevista la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Por la noche hay gran verbena, con Charleston Big Band y Tekila, desde las 22.30 horas. A medianoche se inicia la gran descarga de fuegos artificiales, broche de oro a las celebraciones de este año.