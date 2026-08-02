A la Virgen de la Salud de Lieres va todo el pueblo: "Hay mucha fe y la tradición familiar de acudir pasa de generación en generación"

A la Virgen de la Salud de Lieres va todo el pueblo, no falta casi nadie salvo causa de fuerza mayor. La devoción por esta imagen con fama de milagrosa es mucha dentro de la localidad sierense, pero también fuera de sus fronteras. Así lo explican Teresa Álvarez y Loli Cueto, dos vecinas que conocen bien la fiesta y la tradición de las familias de acudir a la misa dominical y a la posterior procesión. La costumbre y la fe, indican, pasa de padres a hijos en la zona.

"Viene la gente desde todos los puntos de la parroquia. El pueblo dona los ramos que lleva la Virgen. Y después de benditos, los fieles cogen las flores que van con la imagen y las llevan para casa, para tener salud durante un año", explican ambas sobre la costumbre de esta cita religiosa.

Hay muchas personas que tienen fe verdadera en la Virgen de La Salud, porque la piden para ellos o los suyos, "vienen aquí y se les cumple lo que rogaron", aseguran. "Es que hay mucha gente que lo necesita", añaden estas dos mujeres que, junto con otras, colaboran en la venta de velas, recuerdos y objetos de merchandising en el exterior del templo, en un lateral, mientras desde la entrada principal a la iglesia se celebra la misa a cargo del sacerdote Roberto Mata.

Hay costumbre de venir a la misa dominical de las fiestas y también de llevarse un recuerdo además de las flores. El surtido de piezas con la imagen de la Virgen de La Salud es amplio: desde llaveros sencillos, hasta broches más elaborados, abrebotellas, gorras, botellas de agua de cristal, colgantes, estampitas... La variedad es llamativa, pero lo cierto es que la demanda es alta y muchos de estos objetos se agotan.

La procesión de Nuestra Señora de la Salud de Lieres, en imágenes / P. T.

Los cientos de fieles que acudieron puntuales a su cita con La Salud de Lieres disfrutaron de buen tiempo tanto para la procesión como para la misa anterior, en la que el sacerdote tuvo unas palabras de ánimo para los heridos en una de las atracciones de la fiesta, tras un accidente en la noche del sábado. Dio también las gracias a la comisión de festejos, a todos los que colaboran para hacer realidad el programa de estas celebraciones, "a tantas personas y tantos detalles".

Recordó que la Iglesia es siempre "casa y refugio", que todos los presentes eran "familia como hijos de Dios" y que el verdadero premio de la vida "es seguir caminando juntos" y ser capaces de "ver lo que nos une más que lo que nos separa".

La misa fue un acto precioso, lleno de familias y vecinos en hermandad, cantada por la Coral Santa María de Lieres y acompañada por la Bandina Tradicional, que hizo sonar las gaitas para tocar el himno de Asturias durante la consagración y también encabezó después la procesión que ascendió por la zona de Los cuarteles y regresó después hacia la iglesia, un templo con mucha historia, levantado con apoyo de la empresa belga Solvay, que explotó antaño las minas de Lieres y contribuyó a edificarlo tras ser destruido el original durante la Guerra Civil.

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Las celebraciones de Lieres prosiguen a lo largo de toda la tarde del sábado y prosiguen este lunes, con misa por los socios fallecidos a las 11.00 horas, reparto del bollo y jira campestre a las 18.00 horas y verbena con Grupo D'Cano y Waykas desde las 22.30 horas. Los fuegos artificiales se han suspendido ante el alto riesgo de incendios que afecta a toda la comunidad.