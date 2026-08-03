Las fiestas de Santa Isabel de Lugones se celebrarán del 28 al 30 de agosto y Siero ultima el dispositivo de seguridad
El Ayuntamiento acogió una reunión de coordinación para el operativo necesario
Se acercan las fiestas de Santa Isabel de Lugones, que se celebrarán del 28 al 30 de agosto, y se están últimando los preparativos. Este lunes, la concejala de Festejos, Ana Nosti, y la concejala de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, asistieron a una reunión de coordinación del dispositivo de seguridad, junto a las responsables del colectivo organizador y a representantes de los distintos cuerpos y servicios implicados en un evento como este.
Durante la reunión se abordaron las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones, reforzando la seguridad y la atención a vecinos y visitantes durante los días festivos.
Además de las concejalas acudieron al encuentro Esther y Candela García, de la Asociación de Festejos de Lugones, Iván Fernández, comisario de la Policía Local de Siero, Matías Fonseca, coordinador de Cruz Roja en Pola de Siero, Ana Álvarez, Inspectora jefa de la Policía Nacional de Pola de Siero, así como un responsable de Protección Civil Siero.
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