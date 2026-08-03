Jorge Vargas gana el concurso de escanciadores de El Carbayu (Lugones), con una destacada participación de los echadores locales
El ecuatoriano repitió el triunfo del año pasado y consolida su candidatura para suceder a Salvador Ondó como campeón de Asturias
Jorge Vargas dio este lunes un paso de enorme importancia en sus aspiraciones de volver a proclamarse campeón de Asturias de escanciadores, título que logró hace once años. El ecuatoriano, de la Sidrería La Montera Picona (Gijón), se impuso en el concurso de El Carbayu (Lugones), séptima prueba del circuito regional, y esa contundente victoria le permite sumar la máxima puntuación de la jornada, ampliar su ventaja al frente de la clasificación general y reforzar su candidatura para recuperar el título regional que conquistó en 2015, sucediendo al vigente campeón, Salvador Ondó (Tierra Astur), que suma seis entorchados autonómicos.
El escanciador ecuatoriano revalidó la victoria conseguida en el concurso de la pasada edición de las fiestas de El Carbayu y está firmando una temporada de gran nivel. Tras concluir tercero en el Campeonato de Asturias de 2025, el líder del circuito se encuentra ahora en la mejor posición para volver a luchar por el título autonómico.
La cita de Lugones volvió a reunir a los mejores especialistas del escanciado, consolidada como una de las pruebas de referencia del campeonato de Asturias. La competencia entre los participantes volvió a ser máxima en una cita en la que cada detalle resultó determinante para establecer la clasificación final. Vargas cimentó su triunfo en unos culetes muy uniformes y en un estilo depurado, cualidades que le permitieron obtener la mejor valoración del jurado.
La segunda posición fue para Pablo Suárez, de Tierra Astur, mientras que Alejandra Venegas, de La Montera Picona, ocupó el tercer puesto, siendo la primera mujer en la clasificación general. Completaron la clasificación de honor Antonio Sorca, cuarto, y Jonathan Trabanco, quinto tras ser el reciente vencedor del Concurso Internacional de Escanciadores del Festival de la Sidra de Nava, la competición de mayor prestigio del calendario.
Salvador Ondó, que no atraviesa por su mejor momento en los concursos, quedó en un discreto décimo lugar.
Jurado
La valoración de los participantes fue cosa de un jurado integrado por los maestros escanciadores y campeones de Asturias Laura Ovín, Susana Ovín y Aladino Ardura, encargados de puntuar la técnica, la precisión y la ejecución de cada uno de los escanciadores a concurso.
Además de la clasificación absoluta, la organización concedió premios a Leo Boya, de Casa Fran, y Carla Castrillón, de Fonte Villoria, (Castrillón) como mejores escanciadores locales.
El reconocimiento al mejor participante sub-25 fue para Isabela Padrón, de la sidrería El Chaflán, de Gijón.
El galardón a la mejor sidrería participante recayó en La Montera Picona.
El concurso abrió la programación del día de las fiestas de El Carbayu, que continúan este martes con la que se espera que sea una de las jornadas más concurridas desde la apertura del evento el pasado viernes. El programa incluye la fiesta de la espuma, a partir de las 17.30 horas; el tradicional reparto del bollo y el vino, que empezará a las 19.00 horas, y la verbena, a las 22.00 horas, amenizada por la orquesta Waykas Family y DJ Vas Bailar.
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