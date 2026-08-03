Obras de mejora en las instalaciones del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero

Nuevas actuaciones de mejora en el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, que supondrán una inversión conjunta de 29.999,96 euros. Los trabajos, ya en fase de contratación, permitirán renovar parte del pavimento exterior del recinto y reparar el alumbrado del centro de limpieza y desinfección.

La actuación de mayor importe corresponde al fresado y asfaltado parcial de los viales exteriores del mercado, con un presupuesto de 22.804,51 euros. La intervención se centrará en las zonas "que presentan un mayor deterioro, especialmente el entorno del centro de limpieza y desinfección de vehículos y los muelles de carga y descarga de la zona sur, donde se actuará sobre una superficie aproximada de 980 metros cuadrados", explicó la edil de Mercados, Ana Rosa Nosti.

La segunda intervención consistirá en la reparación del alumbrado del centro de limpieza y desinfección, con una inversión de 7.195,45 euros. "La instalación actual, en servicio desde la inauguración del mercado en 1992, será renovada mediante la sustitución de proyectores y luminarias por tecnología led, la reparación de las columnas y la mejora de las conexiones eléctricas y del cableado, con el objetivo de mejorar la iluminación y las condiciones de funcionamiento de estas instalaciones", añadió.

Noticias relacionadas

La edil explicó que “con estas dos actuaciones damos respuesta a necesidades detectadas desde hace tiempo y seguimos mejorando unas instalaciones importantes para el concejo".