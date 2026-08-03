Siero renovará diez pasarelas de madera de La Fresneda para mejorar la seguridad de los peatones

Las diez pasarelas de madera de las zonas verdes de La Fresneda que presentan un mayor deterioro serán renovadas dentro de una actuación promovida por el Ayuntamiento de Siero para mejorar la seguridad de las sendas peatonales de la urbanización. Los trabajos, ya adjudicados, comenzarán de forma inminente, disponen de un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, presentaron este domingo una intervención que afecta a diez de las catorce pasarelas existentes sobre el arroyo Forcón y otros pequeños cauces. La revisión técnica realizada por el Ayuntamiento detectó en ellas problemas de podredumbre en tableros y barandillas, consecuencia del paso del tiempo y de su exposición permanente a la humedad.

La actuación incluye el desmontaje de las estructuras actuales y su sustitución por nuevos elementos de pino norte tratado, preparados para soportar las condiciones de exterior. También se instalarán nuevos tableros y barandillas modelo Asturias y una malla antideslizante que incrementará la seguridad de los peatones, especialmente durante los periodos de lluvia. El material retirado será trasladado a un gestor autorizado.

Según el Ayuntamiento, toda la madera utilizada contará con tratamiento específico para ambientes de elevada humedad, con el fin de prolongar la vida útil de unas infraestructuras muy utilizadas por vecinos y usuarios de las zonas verdes.

La renovación de las pasarelas se integra en el conjunto de 24 actuaciones que el Consistorio mantiene en ejecución o pendientes de iniciarse, con una inversión global de 22.935.233 euros, la mayor movilización de recursos para obra pública anunciada hasta ahora por el gobierno local.

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El regidor aprovechó además para repasar otras inversiones previstas o ya en marcha en La Fresneda, entre ellas la ampliación de una zona de juegos infantiles, presupuestada en 400.000 euros, el soterramiento de una batería de contenedores y las obras de sustitución de los canalones del colegio público, actualmente en ejecución.