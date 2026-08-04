Arranca la obra que acabará con el histórico cruce semafórico de El Berrón: instalada la señalización de obra y trabajos topográficos para definir la futura glorieta

Las obras de la nueva glorieta de El Berrón están en marcha. La actuación arrancó este lunes con la instalación de la señalización provisional, que limita la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en todo el ámbito afectado, y los primeros trabajos topográficos de replanteo sobre el terreno para definir con precisión la futura infraestructura antes del inicio de los movimientos de tierras. La intervención transformará la conexión de la carretera N-634 con la AS-376, erradicando el actual cruce con semáforos.

Los trabajos de topografía realizados en el cruce este lunes. / J. A. O.

Con casi 700.000 euros de presupuesto a cargo del Ayuntamiento de Siero, las obras van a ser ejecutadas por la empresa asturiana Arposa 60 S.L. y, si no hay retrasos inesperados, se espera que estén listas para finales de año. El proyecto define una glorieta dotada de una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de cuatro metros de ancho, con accesos y salidas también de doble carril. El objetivo de la infraestructura es mejorar de forma significativa la seguridad vial y la fluidez del tráfico en un punto que, pese a las autovías del centro de la región, sigue soportando un elevado volumen de vehículos y retenciones en horas puntas. La nueva intersección ordenará las incorporaciones y los giros, reduciendo los actuales tiempos de espera y eliminando conflictos entre los distintos movimientos de circulación, destacan los autores del proyecto que sirve de base para la actuación.

Giros

Aunque el cruce acual presenta unos niveles de servicio que los técnicos consideran aceptables en condiciones normales, presenta una limitación operativa relevante como es la imposibilidad de realizar determinados giros directos. En concreto, los vehículos que circulan desde el sur de la AS-376 no pueden incorporarse hacia el este de la N-634, lo que obliga a desvíos por la avenida de Oviedo y a recorridos más largos de los necesarios. Ese condicionante hace que parte del tráfico se desvíe hacia calles interiores de El Berrón que no están diseñadas para absorber ese volumen circulatorio. La glorieta permitirá eliminar estos rodeos y reducir el paso de vehículos por el núcleo urbano.

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Un operario, instalando la señalización de obra. / J. A. O.

Los informes previos a la obra cifran en dieciséis los accidentes con víctimas registrados entre 2018 y 2023 en un radio de hasta un kilómetro, con 19 heridos en total. Diez locales se localizan a menos de 500 metros de la intersección.