Las obras de construcción de la nueva glorieta no obligarán a cerrar al tráfico el actual cruce de El Berrón, aunque habrá afecciones circulatorias durante los seis meses de trabajos

Las obras para construir la nueva rotonda de El Berrón (Siero) que ahora se ponen en marcha no obligarán a cortar el tráfico en el actual cruce semaforizado entre las carreteras N-634 y AS-376, por el que circulan más de 15.000 vehículos al día según el estudio de tráfico del proyecto. Los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, provocarán afecciones puntuales pero no cierres prolongados de la circulación, según avanzó este martes el alcalde, Ángel García "Cepi", durante una visita al inicio de la actuación en la que estuvo acompañado por la concejala de Movilidad, Patricia Antuña.

Con una inversión de 709.332 euros, que se financia con cargo a la modificación de crédito aprobada en marzo para destinar parte del remanente líquido de tesorería a inversiones, la nueva glorieta incorporará una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de cuatro metros de anchura, con arcenes interior y exterior de 0,50 y un metro, respectivamente. El carril bici quedará integrado aprovechando el arcén exterior en todo el perímetro de la glorieta.

Movilidad peatonal

La actuación mejorará también la movilidad peatonal. Para ello se habilitará un nuevo paso de peatones en la N-634, dotado de semáforo con pulsador, para facilitar la comunicación entre ambas márgenes de la carretera y el acceso a la parada de autobús situada en la margen norte. Asimismo, se ampliarán las aceras, que se ejecutarán con baldosa de terrazo sobre mortero de nivelación, y los pasos peatonales incorporarán pavimento táctil para reforzar la accesibilidad.

Las obras incluyes la renovación del drenaje, el saneamiento, el alumbrado público y la señalización horizontal y vertical. El proyecto se completará con la colocación de cinco bancos de madera, seis papeleras y una nueva marquesina de autobús, que sustituirá a las dos existentes, además de una figura ornamental en el centro de la glorieta.

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"Con esta actuación pretendemos que El Berrón deje atrás la imagen de un simple cruce de carreteras y continúe avanzando en su transformación urbana hacia un modelo de ciudad", indicó "Cepi", quien avanzó que a la construcción de la glorieta le seguirá la ejecución del proyecto para reconvertir en una travesía urbana el tramo de la N-634 desde la localidad hasta la Pola.