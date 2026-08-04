Los segadores dejan alto el pabellón en Santa Marina, con José Manuel Vallín y Manuel Roza como los mejores con la guadaña

Segar a guadaña es tradición y cultura y su conservación se mima en los pueblos. En Santa Marina, en Siero, tienen además un certamen que va camino de cumplir dos décadas y que cada año es uno de los grandes atractivos de las fiestas de la localidad. Este lunes los vecinos celebraron esta emblemática cita en la que volvieron a alzarse con los títulos de campeones los mismos segadores que el año pasado.

Quedó en primer lugar José Manuel Vallín, de Villaviciosa, y en segundo puesto Manuel Roza, de Colunga. En cuanto a los segadores locales, quedó en primer lugar Ángel Camiña, mientras que fue segundo Carlos González. Ambos obtuvieron también estos mismos puestos en la edición del año pasado.

El Concurso de siega "XIX Memorial Salvador Fuente González" dejó un año más escenas memorables, a las que contribuye la belleza del paraje en el que se desarrolla la prueba, una gran finca con vistas a la zona centro de Asturias y con la iglesia de Santa Marina de fondo.

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Las fiestas de Santa Marina han estado organizadas una edición más por la Asociación Los Cuquiellos, que diseñó un programa repleto de actos que fueron un éxito de participación.