El Club Baloncesto Siero organiza un campus de verano con juegos, retos y actividades para los más pequeños

El Ayuntamiento de Siero, a través del Patronato Deportivo Municipal, presentó este miércoles la puesta en marcha del primer campus estival que organiza el Club Baloncesto Siero. La actividad se celebrará del 1 al 4 de septiembre en el polideportivo nuevo de la Pola y supone "una nueva apuesta por el deporte base y la conciliación familiar en el período estival".

El concejal de Deporte, Jesús Abad, fue el encargado de dar a conocer los detalles de esta iniciativa. El campus está dirigido a niños de entre seis y doce años de edad y se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El programa combinará juegos de baloncesto adaptado, gymkhanas, retos, juegos deportivos y actividades lúdicas, con el objetivo de promover la práctica deportiva, el compañerismo y la diversión entre los más pequeños. El precio de la inscripción es de 40 euros y las plazas son limitadas. El formulario ya está disponible a través de los canales digitales del Club Baloncesto Siero.

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Durante su intervención, el edil explicó que "este campus es una magnífica oportunidad para que los más pequeños disfruten del deporte durante los últimos días de las vacaciones, aprendan valores como el trabajo en equipo y hagan nuevos amigos en un ambiente sano y divertido". Las familias interesadas deberán darse prisa en formalizar su reserva, dado el carácter limitado de las plazas ofertadas.