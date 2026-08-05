Una iniciativa ciudadana propone hacer sextaferias de limpieza en Siero: "Necesitamos permiso y colaboración municipal"
Luis del Río lidera el proyecto y pide una reunión con el Alcalde para exponer el proyecto
Una iniciativa ciudadana pretende que el Ayuntamiento de Siero le dé autorización para realizar sextaferias de limpieza y retirada de malezas y basuras en territorio municipal. La lidera Luis del Río, que cuenta con apoyo de voluntarios dispuestos a desarrollar estas labores de manera altruista, sostiene el impulsor de la propuesta. Plantearía al Consistorio, eso sí, la petición de que colabore aportando materiales como guantes y algunos otros necesarios para el cometido.
Del Río afirma que ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el alcalde, Ángel García, sin obtener respuesta hasta el momento. «Como cualquier ciudadano, tengo derecho a ser atendido», reclama.
Miembro de una conocida familia de la Pola, destaca que siempre ha tenido conciencia medioambiental y de cuidar el entorno. «Llevo años haciéndolo, yo salgo a caminar, llevo una bolsa para recoger basura y la traigo llena. Voy a la playa en Villaviciosa, y lo mismo, recojo toda la basura que veo», explica.
Afirma que pide «el permiso» al Ayuntamiento para poder realizar las sextaferias. Y «colaboración también, porque si tengo a la gente apuntada para ayudar, no van a llevar ellos los guantes y las palas por poner un ejemplo», señala. Incide en que está intentando trasladar esta idea al Alcalde, pero de momento «no me escucha», dice sobre la falta de respuesta a sus peticiones de cita.
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