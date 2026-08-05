Siero inicia las obras para el alumbrado de un tramo de 500 metros del camino de acceso a Meres
La actuación estará lista en dos meses y mejorará la seguridad de conductores y vehículos
Las obras para dotar de alumbrado público al camino de acceso a Meres ya están en marcha. El Ayuntamiento de Siero ha iniciado la instalación de la iluminación en un tramo de unos 500 metros del vial a la localidad y de la carretera SI-6, una actuación presupuestada en 34.524 euros que estará terminada en un plazo de dos meses y permitirá mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores.
El alcalde, Ángel García ("Cepi"), y el edil Alejandro Villa, visitaron este miércoles el comienzo de los trabajos. La actuación permitirá dotar de iluminación a un vial que hasta ahora carecía de alumbrado suficiente, una mejora que incrementará la seguridad de quienes transitan por la zona durante la noche. Según explicó el regidor, las obras responden a una petición vecinal planteada desde hace tiempo y beneficiarán tanto a los residentes como a los numerosos vehículos y peatones que utilizan diariamente este acceso.
El proyecto recoge la instalación de trece nuevos postes —diez de hormigón y tres metálicos—, once luminarias LED de alta eficiencia energética, brazos metálicos galvanizados, alrededor de 650 metros de cableado aéreo de aluminio trenzado y un centro de mando y medida para el control de la instalación. Además, se ejecutarán labores de desbroce, acondicionamiento del entorno y retirada de residuos.
La mejora dará servicio, entre otros usuarios, a los vecinos de la urbanización Palacio de Meres, que cuenta con más de medio centenar de viviendas, así como al elevado número de peatones y vehículos que utilizan este vial cada día. Según destacó Al alcalde, "el objetivo es reforzar la seguridad en un acceso muy transitado que hasta ahora no disponía de una iluminación adecuada".
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