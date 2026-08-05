Valdesoto ultima una docena de carrozas para un desfile de San Félix repleto de sorpresas y buen humor

Cuenta atrás en Valdesoto. Después de varios meses de trabajo, una docena de peñas afrontan ya los últimos preparativos de las carrozas con las que el próximo lunes participarán en el desfile y el concurso que suponen el acto central de las fiestas de San Félix y una de las citas más emblemáticas del verano asturiano. En los distintos barrios de la localidad sierense la actividad se ha intensificado para que no falle el más mínimo detalle cuando las espectaculares creaciones recorran las calles de la parroquia ante una multitud de espectadores.

Jonathan González, trabajando en la carroza de Les Escueles.

Detrás de cada propuesta hay meses de dedicación. Muchas peñas comenzaron a preparar sus proyectos el pasado año y, desde entonces, han invertido incontables horas en el diseño, la construcción de estructuras, la decoración, los ensayos y el montaje de unas creaciones que sorprenden tanto por su espectacularidad y cuidados detalles como por las representaciones teatrales que las acompañan. Los últimos días son los de mayor intensidad, con jornadas de trabajo que se prolongan hasta dejar ultimado el más mínimo detalle. El humor, la sátira, la crítica social y el ingenio volverán a marcar unas actuaciones concebidas para sorprender a los miles de espectadores que, un año más, llenarán las calles de Valdesoto.

Participantes

En esta edición, tienen confirmada su participación las peñas El Chole, Los Panoyos, Cotiellos, Bendición, Los Marotos, El Llagarón, Ca’ Fredín, Los Escolinos, El Chabolu, El Matu, Nun Me Tientes y Les Escueles. Serán las encargadas de dar forma a uno de los acontecimientos festivos con mayor personalidad de Asturias.

Es el caso de El Llagarón, peña que estos días apura los últimos trabajos de una propuesta que mantiene bajo cierto secreto hasta el momento del desfile. Solo desvela algunas pinceladas Gerardo Varela para avanzar que la representación girará en torno a una historia de ficción que aborda dos problemas de la sociedad actual: el racismo y un "capitalismo salvaje y sin moralidad".

Personajes

La puesta en escena contará con siete actores, que interpretarán cerca de una treintena de personajes, en una representación "muy dinámica", con continuos cambios de personaje y transformaciones de la propia carroza. La peña estrenará además una nueva plataforma, construida por sus integrantes para adaptarse a las necesidades actuales.

Durante la jornada de ayer trabajaban en la carroza Manuel Pizarro, Gerardo Varela, Pablo Onís, Álvaro Gallardo y Jorge Onís.

La pasada edición del concurso se saldó con el triunfo de la Peña Cotiellos, gracias a la carroza "IA mi qué Pinón". El segundo premio correspondió a Les Escueles, con "La Traviesa", mientras que El Chole completó el podio con "Érase una boda con rulos".

Programa

Las fiestas de San Félix arrancarán este viernes con el lanzamiento de los tradicionales cohetes a mediodía. Por la noche se celebrará la elección de la "reina" y las damas. El vecino Manolín Hevia pronunciará el pregón a las once y media.

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La presentación de las fiestas. / A. S.

El sábado habrá una quedada de BTT, juegos infantiles, bingo popular y verbena. El programa del domingo incluye un mercado artesanal, misa solemne y sesión vermú. El lunes, a las cinco, arrancará el concurso provincial de carrozas, seguido de jira campestre, una gran verbena y fuegos artificiales a medianoche.