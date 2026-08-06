El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), rechaza la propuesta de zonas tensionadas para la Pola y Lugones: "Lo que hace falta son más viviendas a precios asequibles, no más regulación"

"Lo que hace falta en este concejo son más viviendas a precios asequibles, no más regulación". El alcalde de Siero, el socialista Ángel García ("Cepi"), respondió así este miércoles al anuncio efectuado por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), sobre el inicio de los trámites de oficio para declarar a la Pola y Lugones como zonas de mercado residencial tensionado. Es decir, con un tope regulado para los precios del alquiler. Aunque señaló que detallará su posición próximamente, "de manera clara y contundente", el regidor ya deja claro su desacuerdo con esta iniciativa. Es más, afirmó con sorna que, si se declara a la Pola y Lugones como zonas tensionadas, con el precio del alquiler regulado y sin disponer más oferta de vivienda, "la gente terminará durmiendo en quechuas", en referencia a una conocida marca de tiendas de campaña.

El que se plantea ahora a cuenta de las zonas tensionadas no es el primer desencuentro entre "Cepi" y Zapico, que ya han chocado a cuenta de la modificación de la normativa comercial autonómica para permitir la instalación de Costco en el municipio o sobre el plan de ampliación del complejo comercial de Parque Principado en Paredes.

"Lo que yo creo, honestamente, es que lo que hace falta son más viviendas, no más regulación. Si tengo cien viviendas para alquiler, por mucho que las regule, si hay quinientas personas buscando una, no vamos a resolver el problema. Es de sentido común", afirmó García, quien detalló que no ha recibido ninguna comunicación oficial ni llamada por parte de Zapico para informarle sobre los planes para la declaración de la Pola y Lugones como áreas tensionadas. "Cepi" tampoco ha hablado estos días sobre este anuncio, que afecta a las dos principales localidades del cuarto concejo de Asturias, con el presidente regional y secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón.

García insistió en que está "valorando y analizando en profundidad" la propuesta lanzada por la Consejería para incluir a estas dos localidades dentro del mapa de zonas tensionadas de Asturias. Según anunció en unos días manifestará públicamente la postura oficial del Ayuntamiento "con argumentos". Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para subrayar la "necesidad" de impulsar políticas y medidas que pongan "más viviendas en el mercado a un precio que la gente pueda acceder".

"Nuestra opinión es clara y contundente: queremos que haya más viviendas a precios asequibles. Tenemos gente que trabaja, que madruga, que se esfuerza y que hoy en día no puede acceder a una vivienda. Lo que hay que hacer es poner más viviendas en el mercado a precios a los que se pueda acceder. Ese tiene que ser el objetivo", precisó el regidor.

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García indicó que en Siero ya han realizado proyectos en esta línea para dotar de más vivienda al concejo y que, próximamente, "habrá novedades positivas, interesantes, constructivas y que de verdad atiendan los problemas de la gente".