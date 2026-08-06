La portavoz municipal de IU Siero reclama la tramitación urgente de la declaración de la Pola y Lugones como zonas tensionadas y pide al Alcalde que "colabore"

La portavoz municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Siero, Tere Álvarez, ha reclamado este jueves la tramitación urgente de la Pola y Lugones como zonas tensionadas y exige al gobierno local que colabore para contener los alquileres y ampliar la vivienda pública disponible.

«La vivienda no es una mercancía. La Constitución reconoce tácitamente el derecho a una vivienda digna, establece su función social y obliga a los poderes públicos a impedir la especulación. Lo verdaderamente irresponsable sería conocer el problema y no utilizar los mecanismos legales disponibles para intervenir sobre él», señaló Álvarez.

La concejala de IU se pronunció así tras las declaraciones del alcalde, Ángel García, "Cepi", que este miércoles rechazó el anuncio de efectuado por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), sobre el inicio de los trámites de oficio para declarar a la Pola y Lugones como zonas de mercado residencial tensionado. Es decir, con un tope regulado para los precios del alquiler.

"Lo que hace falta son más viviendas, no más regulación. Si tengo cien viviendas para alquiler, por mucho que las regule, si hay quinientas personas buscando una, no vamos a resolver el problema. Es de sentido común", afirmó García, quien detalló que no ha recibido ninguna comunicación oficial ni llamada por parte de Zapico para informarle sobre los planes para la declaración de la Pola y Lugones como áreas tensionadas.

"No inventar falsos dilemas"

La portavoz de IU de Siero replicó al regidor, no solo refiriéndose a que "considera necesario tramitar con carácter urgente" la declaración de La Pola y Lugones como zonas de mercado residencial tensionado. Álvarez, defendió "que el problema del acceso a la vivienda exige utilizar todas las herramientas disponibles, tanto para contener los alquileres como para incrementar el parque público y asequible".

«En vivienda no hay que inventar falsos dilemas. No tenemos que elegir entre construir más vivienda o regular los alquileres. Hay que hacer las dos cosas», dijo la portavoz de IU. Señaló que «construir vivienda pública es imprescindible, pero lleva tiempo", y que "mientras tanto, hay familias que no encuentran un alquiler que puedan pagar, personas a las que se les acaba el contrato y les exigen cientos de euros más para continuar en la misma casa».

Subrayó asimismo que para IU el debate "no puede reducirse" a si el Alcalde recibió o no una llamada de la Consejería. «La cuestión importante no es si Ángel García fue avisado personalmente. La cuestión es qué hacemos con la gente que, con un salario mileurista, ya no puede vivir en La Pola o en Lugones», afirmó la portavoz.

Oferta residencial

La declaración de zonas tensionadas es una competencia autonómica y permite activar instrumentos previstos en la legislación para frenar incrementos desproporcionados, proteger a los inquilinos y desarrollar medidas destinadas a aumentar la oferta residencial, recordó.

También indicó que "la situación de la vivienda en Siero no ha aparecido de repente". "Los estudios sobre el mercado residencial y la dificultad para acceder al alquiler se conocen desde hace más de un año, también por parte del Ayuntamiento. El alcalde conocía el problema y decidió no intervenir. Ahora se sorprende porque la Consejería y el Gobierno de Asturias actúan allí donde el Ayuntamiento ha dejado pasar el tiempo. Si unos no hacen los deberes, otros tendrán que hacerlos por ellos», aseveró Teresa Álvarez.

La portavoz municipal de IU destacó además que "gobernar consiste en intervenir cuando el mercado expulsa a la gente de sus barrios". "La decisión es bastante sencilla: o se gobierna para que la gente pueda vivir, o se deja la vivienda en manos de la especulación. IU Siero tiene claro de qué lado está. El acceso a una vivienda no puede costarte la vida. La vivienda no puede costarnos la vida», concluyó Tere Álvarez.