Siero aprueba el proyecto de construcción de la acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes

La Junta de Gobierno Local de Siero acaba de aprobar el proyecto de construcción de la acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes, en el margen de la SI-8. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1.064.772 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La actuación, muy esperada, permitirá crear un itinerario peatonal seguro, accesible y continuo entre los principales equipamientos de la localidad.

"La actuación permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos en una zona con un importante tránsito de vehículos y personas. La nueva infraestructura conectará el Centro Polivalente, construido en 2011, y la iglesia de San Félix con el entorno del Colegio Rural Agrupado de Faes, el centro de salud, la farmacia y las instalaciones deportivas del Valdesoto Club de Fútbol", destacó el alcalde, Ángel García, "Cepi", tras la rueda de prensa que ofreció junto a Pergentino Martínez, tras la Junta Local extraordinaria celebrada este jueves por la mañana.

El proyecto contempla la construcción de una acera de aproximadamente 600 metros de longitud, paralela a la carretera SI-8, de titularidad del Principado, con un ancho útil general de 2,50 metros, salvo en aquellos puntos donde la proximidad de las edificaciones obligue a ligeros estrechamientos. Además, se repondrán los cierres y muros de las fincas afectadas por las obras.

Para favorecer la seguridad vial y peatonal, la actuación incluirá dos pasos de peatones elevados. Por otro lado, también está previsto acometer dentro del proyecto la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones. A la vez, la empresa distribuidora de electricidad ejecutará una canalización subterránea para modernizar la infraestructura eléctrica existente en la zona.

El regidor destacó que "hoy damos un paso muy importante con la aprobación del inicio de la licitación de esta actuación, una obra muy esperada en Valdesoto". "Ha sido un proyecto complejo porque ha requerido las autorizaciones del Principado de Asturias y de Patrimonio, además de introducir modificaciones para adaptarlo a las condiciones impuestas tras las recientes obras en la carretera SI-8. Una vez superados todos esos trámites, ya podemos poner en marcha el proceso de contratación", añadió.

El Alcalde indicó que "esperamos que, si no surge ninguna incidencia, la licitación pueda publicarse de inmediato y continúe su tramitación con normalidad para que esta actuación pueda convertirse cuanto antes en una realidad para los vecinos de Valdesoto".

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García destacó la importancia de una actuación que responde a una demanda ciudadana para incrementar la seguridad en la zona y también se refirió a que el gobierno local, del PSOE, ha cumplido el programa electoral con el que se presentó a los comicios de 2023 y está realizando ya proyectos "a mayores" como este.