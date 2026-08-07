El Alcalde destaca el impacto del futuro parque de La Reconquista para la Pola: "Creará ciudad, será una gran zona de esparcimiento para todas las edades"

El futuro parque de La Reconquista, ya en obras en la zona oeste de Pola de Siero, no solo es la de mayor inversión realizada en la capital sierense desde 2015, sino también la más relevante en lo que respecta a lo que implica en materia de transformación urbana. "Es una forma de crear ciudad, recuperando un espacio degradado y convirtiéndolo en una gran zona de esparcimiento para todas las edades. La Pola contará así con un nuevo parque que complementará los espacios existentes, como el Parque Alfonso X El Sabio o la Senda del Nora, ampliando la oferta de ocio y convivencia para los vecinos", destacó este viernes el regidor, Ángel García, "Cepi", durante su visita a los trabajos, en la zona del antiguo matadero.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 5.850.049 euros y está cofinanciado en un 60 por ciento por la Unión Europea – Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las obras, con un plazo de ejecución previsto de 14 meses, transformará todo el entorno para convertirlo en un gran parque urbano, "concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre".

Una vez terminado, el parque contará con una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono. El conjunto estará rodeado por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para que vecinos y visitantes puedan pasear o correr.

Más de 15.000 metros cuadrados

El área que abarca el proyecto suma una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados y está situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander. El diseño se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria que impulsa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), "teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones".

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, "ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre".

Infografías del futuro parque de La Reconquistas en la zona oeste de Pola de Siero / A. S.

La intervención cuenta además con la previsión de la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, "que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización".

Aprovechando el desarrollo de este gran parque urbano, se realizará la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias (abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público), junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal.

"Una de las zonas más bonitas de la capital"

"Se trata de la obra más importante en La Pola", incidió el regidor, que recordó que, junto con las actuaciones en el entorno, en Celleruelo, Gutiérrez Mellado o la zona de la plaza del Paraguas y la estación de autobuses, harán de este punto "uno de los más bonitos" de la capital sierense.

"La obra ha evolucionado mucho desde que visitamos el inicio de los trabajos. Ya se aprecia perfectamente cómo será este nuevo espacio, con la zona de juegos infantiles, las áreas peatonales y de estancia y todo el entorno del futuro aparcamiento. El cambio respecto a la parcela original es muy importante. Esta es la actuación más importante ejecutada en Pola de Siero desde que accedimos al gobierno en 2015, tanto por su inversión como por lo que representa para la transformación urbana del municipio", concluyó el regidor, que acudió acompañado del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, de Daniel Navarro, técnico municipal, Alfonso Abascal y Alberto Isla, de la empresa adjudicataria.