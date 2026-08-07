Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Alcalde destaca el impacto del futuro parque de La Reconquista para la Pola: "Creará ciudad, será una gran zona de esparcimiento para todas las edades"

La intervención, con un presupuesto de casi 6 millones de euros, recupera un espacio degradado que se convertirá en un área deportiva y de ocio

El alcalde, en el centro, con el edil Alejandro Villa, Daniel Navarro, técnico municipal, y Alfonso Abascal y Alberto Isla, de la empresa adjudicataria.

El alcalde, en el centro, con el edil Alejandro Villa, Daniel Navarro, técnico municipal, y Alfonso Abascal y Alberto Isla, de la empresa adjudicataria. / Sara Arias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Arias

Paula Tamargo

Pola de Siero

El futuro parque de La Reconquista, ya en obras en la zona oeste de Pola de Siero, no solo es la de mayor inversión realizada en la capital sierense desde 2015, sino también la más relevante en lo que respecta a lo que implica en materia de transformación urbana. "Es una forma de crear ciudad, recuperando un espacio degradado y convirtiéndolo en una gran zona de esparcimiento para todas las edades. La Pola contará así con un nuevo parque que complementará los espacios existentes, como el Parque Alfonso X El Sabio o la Senda del Nora, ampliando la oferta de ocio y convivencia para los vecinos", destacó este viernes el regidor, Ángel García, "Cepi", durante su visita a los trabajos, en la zona del antiguo matadero.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 5.850.049 euros y está cofinanciado en un 60 por ciento por la Unión EuropeaFondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las obras, con un plazo de ejecución previsto de 14 meses, transformará todo el entorno para convertirlo en un gran parque urbano, "concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre".

Una vez terminado, el parque contará con una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono. El conjunto estará rodeado por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para que vecinos y visitantes puedan pasear o correr.

Más de 15.000 metros cuadrados

El área que abarca el proyecto suma una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados y está situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander. El diseño se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria que impulsa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), "teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones".

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, "ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre".

Así será el futuro parque de La Reconquista en la zona oeste de Pola de Siero

Así será el futuro parque de La Reconquista en la zona oeste de Pola de Siero

Ver galería

Infografías del futuro parque de La Reconquistas en la zona oeste de Pola de Siero / A. S.

La intervención cuenta además con la previsión de la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, "que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización".

Aprovechando el desarrollo de este gran parque urbano, se realizará la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias (abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público), junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal.

"Una de las zonas más bonitas de la capital"

"Se trata de la obra más importante en La Pola", incidió el regidor, que recordó que, junto con las actuaciones en el entorno, en Celleruelo, Gutiérrez Mellado o la zona de la plaza del Paraguas y la estación de autobuses, harán de este punto "uno de los más bonitos" de la capital sierense.

Noticias relacionadas y más

"La obra ha evolucionado mucho desde que visitamos el inicio de los trabajos. Ya se aprecia perfectamente cómo será este nuevo espacio, con la zona de juegos infantiles, las áreas peatonales y de estancia y todo el entorno del futuro aparcamiento. El cambio respecto a la parcela original es muy importante. Esta es la actuación más importante ejecutada en Pola de Siero desde que accedimos al gobierno en 2015, tanto por su inversión como por lo que representa para la transformación urbana del municipio", concluyó el regidor, que acudió acompañado del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, de Daniel Navarro, técnico municipal, Alfonso Abascal y Alberto Isla, de la empresa adjudicataria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
  2. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
  3. La orquesta Panorama congrega a una multitud en las fiestas de El Carbayu, en Lugones, que también contarán con Tekila el martes
  4. El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), rechaza la propuesta de zonas tensionadas para la Pola y Lugones: 'Lo que hace falta son más viviendas a precios asequibles, no más regulación
  5. Las fiestas de Santa Isabel de Lugones se celebrarán del 28 al 30 de agosto y Siero ultima el dispositivo de seguridad
  6. El Berrón no echará de menos el cruce semafórico y ve adecuada la rotonda que lo sustituirá: 'Es una obra necesaria
  7. Valdesoto ultima una docena de carrozas para un desfile de San Félix repleto de sorpresas y buen humor
  8. Corderada a la estaca para 300 personas en Santa Marina, en Siero, que está de fiestas hasta el próximo lunes

El Alcalde destaca el impacto del futuro parque de La Reconquista para la Pola: "Creará ciudad, será una gran zona de esparcimiento para todas las edades"

Siero abre la convocatoria de subvenciones para la participación en el XVI Concurso Exposición de Gochu Asturcelta

Siero abre la convocatoria de subvenciones para la participación en el XVI Concurso Exposición de Gochu Asturcelta

La faba sufre con el calor excesivo y la sequía: "Si no llueve las vainas serán pequeñas y la legumbre de menor tamaño"

La portavoz municipal de IU Siero reclama la tramitación urgente de la declaración de la Pola y Lugones como zonas tensionadas y pide al Alcalde que "colabore"

La portavoz municipal de IU Siero reclama la tramitación urgente de la declaración de la Pola y Lugones como zonas tensionadas y pide al Alcalde que "colabore"

El PP de Siero acusa al gobierno municipal de "discriminar" a los comercios que colaboraron en la recogida de firmas para la consulta del agua

El PP de Siero acusa al gobierno municipal de "discriminar" a los comercios que colaboraron en la recogida de firmas para la consulta del agua

Siero aprueba el proyecto de construcción de la acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes

Siero aprueba el proyecto de construcción de la acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), rechaza la propuesta de zonas tensionadas para la Pola y Lugones: "Lo que hace falta son más viviendas a precios asequibles, no más regulación"

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), rechaza la propuesta de zonas tensionadas para la Pola y Lugones: "Lo que hace falta son más viviendas a precios asequibles, no más regulación"

El Club Baloncesto Siero organiza un campus de verano con juegos, retos y actividades para los más pequeños

El Club Baloncesto Siero organiza un campus de verano con juegos, retos y actividades para los más pequeños
Tracking Pixel Contents