La faba sufre con el calor excesivo y la sequía: "Si no llueve las vainas serán pequeñas y la legumbre de menor tamaño"

Las altas temperaturas registradas este verano están afectando a los cultivos de faba. Las plantas con tanto calor, que provoca el retraso en su crecimiento. Así les cuesta florecer, lo que supondrá una cosecha más tardía y con menos legumbre. Así lo indican los productores de Faba Asturiana de Argüelles, en Siero, una de las tierras más fértiles y afamadas en materia de fabas.

"Aunque regamos, se está notando en el crecimiento, van más lentas y como notan la falta de agua, para sobrevivir se aletargan y están empezando ahora a echar flor, también un poquitín tarde", explica Manuel Álvarez, cuya familia cultiva y que este verano no quita ojo a las tierras ni al cielo, con el parte meteorológico en mano.

Detalla que desde el pasado mayo ha habido jornadas con 38 grados, que no llegan a secar la planta, pero sí la aletargan. "Cuando empiecen a echar flor y empiece a salir la vaina, si todo sigue así, será una vaina muy pequeña con pocas ''fabinas'' y pequeñas". explica. Normalmente, en cada vaina hay entre cuatro y seis fabas. Este año creen que no habrá más de tres en la mayoría de ellas.

Álvarez, que transforma el total de su producción en conservas gourmet, también cree que el tamaño de las legumbres será un problema este 2026 a la hora de certificar la cosecha a través del Consejo Regulador Faba Asturiana de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

"Nos mata porque el calor también provoca que la faba sea más pequeña y a la hora de regular tienes que dar un calibre mínimo, entonces si no llegan al tamaño no valen y será una merma", comenta Álvarez, quien viene de una saga familiar de Argüelles que lleva más de 40 años produciendo fabas con la misma semilla, guardando una parte de las fabas para la siguiente cosecha.

Riego por goteo

En Asturias, generalmente no había sido necesario regar los cultivos de faba, pero el cambio climático está obligando a los productores a dar agua constante a las plantas para no perderlas. Incluso en los días nublados, pues el calor no da tregua. De hecho, en las fincas de Álvarez, que es ingeniero de profesión, han estrenado este verano un riego por goteo, que instaló ya a principios de verano, apurado por las jornadas seguidas de calor, para evitar su impacto sobre la producción.

"Es lo más llamativo de las últimas cosecha, el regar y regar. Y pienso que es la tendencia, si continúa este calor acabaremos todos regando los cultivos como si estuviésemos en el sur de España", aprecia el productor, cuya pareja, la sierense Natalia Lastra, cuenta con una fábrica de conservas gourmet de fabada y pote, a lo que han sumado un postre de tarta de queso. Están ahora en pruebas con la faba verdina para añadir esta otra especialidad a sus productos.

El calor de este verano se nota también en las fincas que Celia Vallina tiene en producción en Argüelles, donde la planta "está sufriendo y tememos que este agosto aún apretará más", comenta. En su caso también están regando las plantaciones, "pero no es lo mismo que lo que cae del cielo, tenía que llover durante tres días seguidos y poco, no fuerte, eso sería lo mejor para la faba", añade.

Las temperaturas han sido tan altas que, tras la siembra, que realizaron entre mayo y junio, tuvieron que volver a replantar algunas filas: "Nos fijamos que no nacían, abrías la tierra y estaban las fabas intactas porque al no tener agua, no medran". En su caso, también la flor viene retrasada e, incluso, se han desprendido algunas por el calor, perdiendo así la posibilidad de que brote la caja con las fabas.

Celia Vallina en una de sus fincas de faba en Argüelles, en Siero, en una imagen de archivo. / LNE

Los productores de Argüelles no dejan de consultar el tiempo. La próxima semana se prevén lluvias y esperan que estas nutran bien las plantas. "Con lo poco que llovió hasta ahora, que es nada, moja la planta y la tierra, pero penetra y no llega a la raíz, que es donde lo necesita, por lo que no es suficiente para lo que necesita", apunta Vallina, quien celebra al igual que Álvarez que la localidad de Argüelles no se ha visto por el momento afectada por tormentas con granizo de verano. “¡Menos mal!”, exclama la productora.

Fase final, mejor sin agua

Los productores de Argüelles esperan que la última fase de crecimiento de las plantas vaya con normalidad y que no lleguen muchas lluvias en septiembre y octubre, cuando comenzará la recogida, selección y envasado del gran producto asturiano. “Eso es otra, mucha agua al final tampoco es buena porque es tiempo de plagas y puede quedar manchada”, detalla Álvarez, quien este jueves recibió la visita de la técnica del Consejo Regulador Faba Asturiana, Ana González de Sela.

"Depende mucho de la finca y la zona, pero en general no están tan mal como se podía esperar con el calor que tenemos porque los productores están trabajando para contener la sequía y es lo que está permitiendo que salga adelante, aunque la planta esté resentida", comenta. González de Sela indica asimismo que debido al calor se espera menos producción, "pero depende de la finca, hay casos que han ido muy bien y otros un desastre".

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Entrado ya el mes de agosto, los productores de Argüelles esperan que el final del verano no conlleve nuevas olas de calor y que la entrada del otoño no llegue con muchas lluvias. Es lo que más necesitan las plantas en este momento para continuar su crecimiento y llegar con un tamaño óptimo, sin manchas, al día de la recogida.