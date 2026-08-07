El PP de Siero acusa al gobierno municipal de "discriminar" a los comercios que colaboraron en la recogida de firmas para la consulta del agua

El PP de Siero pide la dimisión del concejal de gobierno y teniente de Alcalde Jesús Abad. Según los populares, este habría pedido "que el Patronato Deportivo Municipal se abstuviera de adquirir suministros y servicios necesarios para la actividad de la entidad a aquellas empresas y comercios que hubieran colaborado con la recogida de firmas contra la privatización de la gestión del agua en el concejo".

Los populares afirman que se trata de establecimientos con los que siempre se habría tenido relación comercial y hablan de la "constatación directa por parte de concejales populares de ser realidad las instrucciones que, en general, desde el gobierno municipal del PSOE se dirigen a discriminar a aquellos que colaboraron en la solicitud de consulta popular".

La formación anuncia la presentación de una moción para su debate y votación en el próximo pleno municipal a este respecto. Los miembros del grupo municipal del PP quieren saber "si las órdenes fueron cursadas unilateralmente sin conocimiento del Alcalde" o con él.

De saberlo, procedería "la dimisión del propio Alcalde si conocía y estaba de acuerdo con tal proceder, alentándolo, lo que no nos cabe la menor duda que es lo que acontece, dada la gestión personalista y directa del Ayuntamiento que lleva a cabo Ángel García", señalan los populares en una nota.

"Ante la constatación de la realidad de tales extorsiones y presiones por la vía de los hechos, esperamos unas inmediatas y adecuadas explicaciones por parte del teniente de Alcalde y del primer edil implicados, disculpas en su caso, y asunción de responsabilidades, y para el caso de que ofrezcan como única respuesta el silencio, es por lo que necesariamente deberá de tratarse en el pleno de este mes de agosto", señalan desde el PP.

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Aseguran los populares que "el tufo a revanchismo y a pasar cuentas pendientes más temprano que tarde denota un hacer del actual gobierno municipal muy lejos de lo que son estándares democráticos, de la aceptación de la crítica por quien no piensa como tú". Según el PP, en el ejecutivo sierense "quien no está conmigo, está contra mí, provocando además todo el daño posible y unas prácticas que sin lugar a dudas pueden ser calificadas como pseudomafiosas".