Siero abre la convocatoria de subvenciones para la participación en el XVI Concurso Exposición de Gochu Asturcelta

Abierta la convocatoria de subvenciones para la participación en el XVI Concurso Exposición de Gochu Asturcelta, certamen que se celebrará en el marco de Agrosiero del 11 al 13 de septiembre. El plazo para solicitar las ayudas vence el 21 de agosto, avanzó este jueves la edil de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti.

La convocatoria prevé una dotación máxima de 1.440 euros en premios, además de ayudas al transporte, alimentación de las reses y dietas para los ganaderos participantes. Según explicó la edil, pueden optar a estas subvenciones "las explotaciones de todos los municipios de Asturias, tanto personas físicas como jurídicas, que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras".

El objetivo de estas ayudas "es favorecer la participación de los criadores en el concurso y continuar impulsando la recuperación y promoción del gochu asturcelta, además de servir como punto de encuentro para homogeneizar criterios de selección y dar a conocer esta raza autóctona al público", indicó Nosti.

La convocatoria establece premios de 150 euros para los primeros clasificados y de 90 euros para los segundos de cada sección. Asimismo, se contemplan ayudas al transporte por ganadería de 116, 140 o 196 euros, en función de la distancia recorrida. También una ayuda de 20 euros para la alimentación de las reses y una dieta única de 120 euros para gastos personales de los ganaderos participantes.

Los animales deben presentarse en el recinto ferial entre las 12.00 y las 20.00 horas del viernes 11 de septiembre, permaneciendo en exposición hasta la clausura del certamen, prevista para el domingo 13 de septiembre. La salida de los animales se realizará partir de las 18.00 horas de ese mismo día.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando a los ganaderos y a las razas autóctonas asturianas a través de convocatorias como esta, que contribuyen a mantener vivo un patrimonio ganadero de enorme valor y a reforzar una cita ya consolidada dentro de Agrosiero", destacó Ana Nosti.

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La concejala animó a los criadores a presentar sus solicitudes y participar en una nueva edición del concurso, "que volverá a convertir Siero en un punto de encuentro para el sector ganadero asturiano".