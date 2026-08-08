Nuevas máquinas de musculación, cardio y peso libre en los gimnasios municipales y salas deportivas de Pola de Siero, Lugones, El Berrón y Carbayín Bajo

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero renueva el equipamiento de los gimnasios municipales incorporando nuevas máquinas de musculación, cardio y peso libre en las salas deportivas de Pola de Siero, Lugones, El Berrón y Carbayín Bajo. Así lo avanzó este sábado el concejal Jesús Abad, que indicó que el suministro incluye, entre otros elementos, prensas, poleas, bicicletas, cintas de correr, mancuernas, bancos y diverso material auxiliar.

La actuación responde a la necesidad de sustituir equipamiento envejecido o deteriorado e incorporar nuevos elementos, explicó el edil de Deportes, que visitó el gimnasio del polideportivo de Pola de Siero para conocer el nuevo equipamiento.

En concreto, además de al de la Pola, los nuevos elementos se han destinado a los gimnasios de Lugones, El Berrón y Carbayín Bajo, así como a la piscina climatizada de Lugones y a la sala de cardio indoor de la piscina climatizada polesa.

«El uso diario de los gimnasios hace necesario renovar periódicamente el equipamiento. Con esta actuación sustituimos maquinaria que ya había agotado su vida útil e incorporamos nuevas máquinas para que los usuarios dispongan de unas instalaciones renovadas y adaptadas a sus necesidades», señaló Jesús Abad.

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Asimismo, el edil de Deportes destacó que «nuestro objetivo es que quienes utilizan los gimnasios municipales puedan hacerlo con equipamientos modernos, seguros y en buen estado, por eso seguimos invirtiendo en la mejora de unas instalaciones que cuentan con una gran demanda durante todo el año».