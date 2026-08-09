Devoción para llevar: el sorprendente surtido de recuerdos de la Virgen de la Salud de Lieres, cada vez con más demanda de los fieles
Abrebotellas, colgantes, portavelas, llaveros, gorras, broches o estampitas, entre otros objetos del catálogo de merchandising de una de las imágenes más veneradas de Siero
La Virgen de la Salud de Lieres es una de las imágenes más veneradas y hermosas de cuantas existen en las iglesias de Siero. Y también la que dispone de un surtido sorprendente de recuerdos que se venden en el exterior del templo, en un lateral, en jornadas como el día grande las fiestas que la honran, el primer domingo de agosto. Abrebotellas, colgantes, portavelas, llaveros, botellas de agua, gorras, broches, paraguas, dedales, estampitas... Eso y más forma parte del merchandising de esta devoción, tal y como se pudo ver el pasado día 2, jornada durante la que se celebró la tradicional misa y procesión en la localidad.
Lo cierto es que la demanda de este tipo de recuerdos es elevada y de ello dan fe Teresa Álvarez y Loli Cueto, dos de las personas a cargo de la venta el día de la fiesta. "La gente lo viene buscando, quiere llevar cosas de recuerdo", explican sobre las piezas que tienen que ver con la devoción a una Virgen a la que se pide salud y que cada año reúne en torno a la novena, la misa y procesión a una multitud de fieles.
Hay recuerdos para todos los gustos y bolsillos. Lo más económico, las postales de la Virgen de la Salud, a un euro. Tampoco son caros algunos colgantes a 4 euros, o broches en forma de corazón a 7 euros. Hay una oferta de objetos y precios amplia, para elegir según lo que se quiera gastar.
Este año, la estrella del improvisado expositor es un colgante de cristal de murano con la imagen de la Virgen en el centro. Es una de las piezas más bonitas y de mayor calidad, por lo que cuesta más que el resto, 25 euros.
Los que llegan por primera vez a esta fiesta con procesión de Lieres comentan sobre la belleza de la imagen, que destacan siempre los vecinos de la localidad y quienes repiten en una celebración en la que se cogen las flores que acompañan en la Virgen en la procesión para llevarse a casa con la esperanza de tener un año de salud.
"Viene muchísima gente y cogen las flores, pero también nos demandan recuerdos como estos", señalan en el puesto de objetos de merchandising. Lo que se recauda va al mantenimiento del templo y sus necesidades, que, por ejemplo, recientemente arregló sus puertas exteriores.
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