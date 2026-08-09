Los astur-canarios repiten en Siero su encuentro de agosto: "Reunirse aquí es especial, una tradición que no nos perdemos"

Mudarri, en Siero, se ha convertido en el lugar de encuentro para el grupo de asturianos residentes en las Islas Canarias que cada mes de agosto se reúnen en la tierra madre para pasar juntos el día, celebrando la amistad y el amor al lugar de origen. Este año, y van nueve, han cumplido con la tradición, sumando a medio centenar de asistentes, entre los que ya hay también miembros de otras comunidades que se han integrado de pleno. Es el caso del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Rodríguez, que es gaditano, pero al que consideran parte de la pandilla asturiana de Las Palmas, donde estuvo destinado.

"Es la primera vez que estoy en Asturias y los veo en su ambiente. La verdad es que no les entiendo la mitad de lo que están hablando, hablan muy rápido y raro", bromeó Rodríguez, que llegó al grupo a través del anfitrión del encuentro astur-canario, el ovetense y empresario del sector de la ciberseguridad Gonzalo Huerta, y de su esposa, Gema Ramos, que es natural del concejo. "Lo que no esperaba es tanto calor", añadió el teniente coronel, quien se mostró "encantado" con la recepción que le han dado sus amigos en Asturias.

El grupo se reunió al mediodía en Mudarri, donde disfrutaron de un aperitivo regado con sidra mientras iban llegando todos. Después, se sentaron a la mesa para disfrutar de la comida, que ya tiene institucionalizado el menú con entrantes de chorizo, criollo y morcilla, cordero a la estaca como planto principal y arroz con leche de postre. "Después, por la noche tenemos quesos asturianos, jamón y embutidos", precisó el organizador.

Asturias, el origen

Este encuentro surgió en 2017 cuando el grupo de asturianos residentes en Canarias impulsaron este almuerzo anual en la tierrina. En concreto, fueron Gonzalo Huerta, Diego Ron, David Ramos y Fernando Canellada. "Es ya una tradición porque aunque nos vemos allí no es lo mismo verse en cualquier parte del mundo que en Asturias, es el origen de todo y donde queremos venir a morir", comentó Ignacio Bernaldo de Quirós, llanisco y director de operaciones de una cadena hotelera en Canarias.

En Mudarri dedican el día a la amistad. También lo hacen asiduamente en Las Palmas, pero el encuentro en Asturias es ya una fecha señalada en el calendario y todos intentan hacer coincidir sus vacaciones en el Principado con la cita del encuentro astur-canario.

"Allí vamos más un poco corriendo en el día a día y aquí siempre tenemos más tiempo. Además aquí hay un sentimiento distinto, hay sidra y cordero, es otra sensación", detalló el ovetense Ignacio González, notario en Telde que ha venido este fin de semana hasta Asturias solo para no perderse la fiesta.

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Entre los asistentes también estaba el empresario moscón Carlos Rodríguez, director de Rodritol, quien lleva más de cincuenta años residiendo en las islas siendo el decano del grupo de asturianos en Canarias. Además, cada año van sumando nuevos participantes entre los hijos y nietos del grupo astur-canario, dando futuro a esta entrañable reunión que cada agosto es tradición en Mudarri.