Valdesoto celebra este lunes su gran fiesta de las carrozas, con el LXXIII Concurso Provincial de San Félix
El acto central del día, con la participación de doce peñas, comienza a las 17.00 horas
Valdesoto celebra este lunes 10 de agosto el día grande de sus fiestas, protagonizadas por el LXXIII Concurso Provincial de Carrozas San Félix 2026, declarado de Interés Turístico Regional, que dará comienzo a las 17.00 horas. Vecinos y visitantes esperan impacientes para conocer la temática de carrozas y representaciones de este año en la que es una de las citas más singulares y afamadas del verano sierense.
En esta edición del evento participan una docena de carrozas. Así, han confirmado su presencia las peñas El Chole, Los Panoyos, Cotiellos, Bendición, Los Marotos, El Llagarón, Ca’ Fredín, Los Escolinos, El Chabolu, El Matu, Nun Me Tientes y Les Escueles.
Antes del desfile, que vendrá seguro cargado de actualidad, sátira y humor en las representaciones, hay actividades en la localidad, que el año pasado obtuvo el premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias. El anuncio de la jornada festiva se hará con lanzamiento de cohetes a las 10.00 horas.
Tras la cita con las carrozas, la jornada continuará con la tradicional jira campestre, la gran verbena desde las 22.30 horas, la entrega de premios del concurso (23.30 horas) y el espectáculo de fuegos artificiales, previsto para la medianoche.
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