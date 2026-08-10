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Arranca el desfile de carrozas de Valdesoto con una explosión de humor, talento para la sátira y arte para la representación teatral

Una multitud acude en la localidad de Siero a la celebración, con doce propuestas de las peñas a concurso

Las carrozas de Valdesoto, en imágenes

Las carrozas de Valdesoto, en imágenes

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Las carrozas de Valdesoto, en imágenes / Sara Arias

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Sara Arias

Valdesoto (Siero)

"Ratavirus", "Tapia, tapia, que viene la foriata", "Día de perros" o "La dolce vita" son algunos de los sugerentes títulos de las carrozas de este año en Valdesoto, que vive este lunes por la tarde una nueva edición de su concurso provincial.

De esta cita siempre se espera diversión, una explosión de ingenio con la sátira y un espectáculo de talento en la puesta en escena y las representaciones. Y en la localidad sierense no han defraudado con las doce propuestas que han salido en el desfile, las carrozas de otras tantas peñas que convierten la localidad de Siero en capital del teatro y el buen humor.

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Una multitud está disfrutando del paso de las carrozas, tras las que se celebrará la tradicional jira campestre. Hasta la medianoche no se conocerá el veredicto del jurado sobre la carroza ganadora de esta edición del desfile y concurso, una fiesta que está declarada de Interés Turístico.

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