El palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, en Pola de Siero, ya está en obras y durarán 4 meses

Comienzan las obras de conservación del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, edificio emblemático de Pola de Siero en el que van a realizarse trabajos de mantenimiento y renovación en la cubierta, fachadas, carpinterías y sistema de drenajes. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, tal y como explicaron este lunes la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, y el edil de Hacienda, Raimundo Díaz, que visitaron el exterior del inmueble, en el que se han colocado ya los andamios para el desarrollo de la iniciativa.

El proyecto prevé una intervención integral sobre los elementos exteriores del edificio, para "garantizar su estanqueidad, seguridad, funcionalidad y correcta conservación, respetando en todo momento sus características originales y su valor patrimonial".

La cubierta va a ser retejada por completo, reutilizando la teja existente como cobija y colocando nueva de iguales características. Se colocará asimismo una placa ondulada de fibrocemento con impermeabilización bajo teja y se sustituirán los sistemas de recogida de aguas pluviales mediante canalones y bajantes de cobre.

Según recordaron los concejales, las fachadas van a ser objeto de una limpieza, eliminación de pintura deteriorada por hongos o moho y reparación de fisuras o grietas. Se volverá después a pintar manteniendo el color actual. Se van a arreglar también los elementos pétreos que lo requieran, y en los zócalos y el escudo en bajorrelieve se aplicará finalmente un tratamiento protector hidrofugante.

La actuación en carpinterías y balcones de madera deteriorados también va incluida en el proyecto, que prevé un tratamiento para proteger la madera, además de la reparación de solados y techos. Va a intervenirse asimismo en el sistema de drenaje incorporando arquetas a pie de bajante y la conexión con el saneamiento del Parque Alfonso X el Sabio.

Este edificio data del siglo XVII y lo que fueron sus jardines forman parte del Parque Alfonso X el Sabio. Fue adquirido por el Ayuntamiento de Siero en 1993 y, tras ser rehabilitado, da hoy servicios públicos, pues alberga dependencias municipales, el espacio Palacio 360, cuenta con un área de coworking y es sede de la Antena Cameral de la Cámara de Comercio, además de acoger bodas civiles y actos institucionales.

"Se trata de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio, y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mantener y poner en valor nuestro patrimonio cultural con esta actuación y otras llevadas a cabo en los últimos años", destacó Pilar Santianes.

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El proyecto de conservación y mantenimiento de la cubierta, fachada, carpinterías y drenaje del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado de Pola de Siero, tiene un presupuesto de 249.965 euros y está financiado con cargo a la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería.