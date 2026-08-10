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Siero ofrece 1.284 plazas y 133 talleres en el catálogo del nuevo programa formativo municipal, con actividades en 12 localidades

El plazo de preinscripción para la propuesta de la Fundación de Cultura estará abierto del 1 al 8 de septiembre

Los edificios del complejo cultural de la Pola, sede de la Fundación Municipal de Cultura.

Los edificios del complejo cultural de la Pola, sede de la Fundación Municipal de Cultura. / P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

La Fundación Municipal de Cultura de Siero encara una nueva edición de su «Programa Formativo», iniciativa de extensión cultural y participación ciudadana, que ofrece cursos y talleres de diversas disciplinas artísticas, musicales y otras, y que en esta edición oferta hasta 1.284 plazas. Se reparten en 133 propuestas distintas que se impartirán en 12 localidades y que están «orientados a satisfacer las inquietudes y necesidades de diferentes colectivos y segmentos de edad».

La Pola, Lugones, El Berrón, Hevia, Tiñana, Lieres, Santa Marina, Santiago Arenas, La Fresneda, Viella, Colloto y Valdesoto son las localidades en las que está previsto desarrollar esta formación y actividades, entre las que destacan muchas musicales, como la de «coro grupal», cursos de saxofón o violín, batería, lenguaje musical o gaita.

Abundan también las plazas habilitadas para el desarrollo de clubes de lectura, cursos de pintura, teatro, cultura general para mayores, talleres de cuero, costura o iniciativas de formación para aprender a realizar trámites por internet. Hay también oferta de informática, inglés para viajar, talleres de cómic, encaje de bolillos y un largo etcétera de propuestas para todas las edades, con algunas más singulares como la que lleva por título «Conoce la Ópera».

Las preinscripciones pueden realizarse de manera online del 1 al 8 de septiembre a través de la plataforma online accesible en la web del Ayuntamiento. En caso de no lograrlo, se puede llamar o acudir para solicitar ayuda a la Casa de Cultura de la Pola Siero o al Centro Integrado de Lugones, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

El orden de preinscripción no garantiza plaza, indican desde la Fundación Municipal de Cultura, y si hay más demanda que las disponibles se celebrará un sorteo para la asignación de un puesto en esta actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Se necesitará un mínimo de la mitad más una de las plazas disponibles para que se inicie un curso o taller grupal y se avisará por email si cuenta con puesto o se pasa a lista de espera.

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Las actividades que se ofertan se confeccionan a partir de un sondeo a asociaciones, colectivos y a los propios alumnos de ediciones anteriores con el fin de averiguar los cursos que pueden ser de interés en cada localidad.

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