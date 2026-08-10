Siero ofrece 1.284 plazas y 133 talleres en el catálogo del nuevo programa formativo municipal, con actividades en 12 localidades
El plazo de preinscripción para la propuesta de la Fundación de Cultura estará abierto del 1 al 8 de septiembre
La Fundación Municipal de Cultura de Siero encara una nueva edición de su «Programa Formativo», iniciativa de extensión cultural y participación ciudadana, que ofrece cursos y talleres de diversas disciplinas artísticas, musicales y otras, y que en esta edición oferta hasta 1.284 plazas. Se reparten en 133 propuestas distintas que se impartirán en 12 localidades y que están «orientados a satisfacer las inquietudes y necesidades de diferentes colectivos y segmentos de edad».
La Pola, Lugones, El Berrón, Hevia, Tiñana, Lieres, Santa Marina, Santiago Arenas, La Fresneda, Viella, Colloto y Valdesoto son las localidades en las que está previsto desarrollar esta formación y actividades, entre las que destacan muchas musicales, como la de «coro grupal», cursos de saxofón o violín, batería, lenguaje musical o gaita.
Abundan también las plazas habilitadas para el desarrollo de clubes de lectura, cursos de pintura, teatro, cultura general para mayores, talleres de cuero, costura o iniciativas de formación para aprender a realizar trámites por internet. Hay también oferta de informática, inglés para viajar, talleres de cómic, encaje de bolillos y un largo etcétera de propuestas para todas las edades, con algunas más singulares como la que lleva por título «Conoce la Ópera».
Las preinscripciones pueden realizarse de manera online del 1 al 8 de septiembre a través de la plataforma online accesible en la web del Ayuntamiento. En caso de no lograrlo, se puede llamar o acudir para solicitar ayuda a la Casa de Cultura de la Pola Siero o al Centro Integrado de Lugones, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas.
El orden de preinscripción no garantiza plaza, indican desde la Fundación Municipal de Cultura, y si hay más demanda que las disponibles se celebrará un sorteo para la asignación de un puesto en esta actividades que se desarrollan a lo largo del año.
Se necesitará un mínimo de la mitad más una de las plazas disponibles para que se inicie un curso o taller grupal y se avisará por email si cuenta con puesto o se pasa a lista de espera.
Las actividades que se ofertan se confeccionan a partir de un sondeo a asociaciones, colectivos y a los propios alumnos de ediciones anteriores con el fin de averiguar los cursos que pueden ser de interés en cada localidad.
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