"Tapia, que vien la foriata", "Los Bribon", "Retroceso al futuro" y otros títulos de risión salidos del ingenio de las peñas de Valdesoto, que llevaron 12 carrozas a concurso

Doce carrozas, doce temáticas y todas desternillantes en sus representaciones para la multitud que acudió a Valdesoto para presenciar el LXIII Concurso Provincial de San Félix. La Asociación Sociocultural "El Llagarón" presentó su "Ratavirus" y una representación basada en la peripecia vital de los protagonistas, que, tras "meses de ahorros y preparativos para un ansiado viaje, acabarán en tragedia cuando un misterioso personaje irrumpe en el despegue".

La peña "Nun me tientes" bautizó a su carroza como "Sin noticias de México" para recrear la historia de "cómo nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del sur". Aunque la carroza, "además del aspecto lúdico, pretende ser una llamada de atención respecto a la ética empresarial, la salud global y la desigualdad".

"Amén hermano" se llamó la propuesta de la Peña Bendición. "El cura de Valdesoto se jubila y la llegada de un nuevo cura pone patas arriba las misas del pueblo, entre humor y muchas sorpresas, hasta el vecino más repunante acabará viviendo una celebración inolvidable", destacan sus promotores sobre la temática de la representación.

Apostaron por "La dolce vita" en la peña Les Escueles, una carroza con la que "la esencia de Italia llega a Valdesoto con un sueño por cumplir y muchas sorpresas por descubrir" y "donde nada es lo que parece".

Mientras, las señoras de antaño "se encuentran con los inconvenientes del siglo XXI" en la comedia de la peña Los Marotos titulada "Día de perros". Y Los Panoyos contaron que "Milín, un joven enganchado al móvil y poco dado a trabajar la huerta va a conocer a Jackelin, una chica que ha contactado por redes sociales", aunque "el tapiado del túnel del Negrón no se lo pondrá fácil". Esta última carroza se bautizó como "Tapia, tapia, que vien la foriata".

La peña Cotiellos llevó presentó carroza con mensaje, bajo el título "Cenices" para mostrar "la crueldad de las malas conductas que provocan los incendios forestales", porque "de todos nosotros depende que Asturias no se vuelva cenizas". "Secretos, mentiras, engaños…. Todos salen a la luz tras la última publicación de Lady Maruxa, una revista de sociedad que destapa todos los cotilleos de Valdesoto. Nuestros indianos favoritos, la familia Bribon han sido los principales afectados", resumen la peña El Chole en su carroza "Los Bribon", con guiños a la famosa serie Los Brigdeton.

La peña Ca' Fredín, con "Cadellada S XXI", invitó a reflexionar sobre un tema tan antiguo como actual: La locura del ser humano" con una comedia sobre "quien son en realidad los verdaderos locos".

Y la peña El Chabolu presentó "Retroceso al futuro". Representaron sus actores una comedia en la que "salen a rellucir los problemas del conceyu, y onde la protagonista, acabará mostrando otros tipos de intereses".

Con la carroza "El bruxu" se presentó la peña El Matu, que representó una "parodia inspirada en una famosa saga de películas con la que la carroza de Landia imagina, en clave de humor y sátira asturiana, como sería Valdesoto del futuro tras ser distinguidos como Pueblo ejemplar".

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No fallaron los de la peña Escolinos, que apostaron por "Valdesoto ye otru mundu". trató su representación de "un viajero llega convencido de haber descubierto un nuevo planeta pero lo que se encuentra no son extraterrestres sino algo mucho más extraordinario".