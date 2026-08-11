Todo listo en Lugones para las fiestas de Santa Isabel, que celebrará su tradicional ruta el 28 de agosto a partir de las 20.00 horas

Todo listo en Lugones para las fiestas de Santa Isabel, que comienzan el 24 de agosto y se prolongan hasta el 1 de septiembre, aunque el pistoletazo de salida oficial a las celebraciones está previsto para el viernes 28 de agosto. Ese día el chupinazo y el pregón es a las 19.30 horas y media hora después es la salida de la 2.ª Ruta Santa Isabel 2.0 amenizada con Dj. Entre otros platos fuertes del programa, el sábado 29, desde las seis de la tarde, hay gran desfile folclórico por las calles de la localidad. El domingo, a partir de las 13.00 horas, se inicia la sesión vermú "¡Viaje en el tiempo", con música para todas las edades (décadas de 1960, 70, 80 y 90) y a las 18.00 horas ameniza la tarde el famoso Paco Pil.

El lunes 31 es el día del socio, con el reparto del bollo, y hay fuegos artificiales a medianoche, entre otras muchas actividades. El 1 de septiembre es el día dedicado al niño, broche a las celebraciones de este año. Antes de ese momento hay un amplísimo programa paradisfritar con verbenas, conciertos, teatro, magia o desfile de gigantes y cabezudos, entre otros.Lo que sigue es el programa completo de las fiestas de Santa Isabel, con el detalle de horarios y actividades cada día.

Jueves, 27 de agosto

20.00 horas. Campeonato de Parchís y Tute en la Plaza de Europa. (Inscripción a partir de las 19.00, con plazas limitadas).

Viernes, 28 de agosto

19.30 horas. Chupinazo y Pregón de las fiestas a cargo de Candelarte y comienzo de las fiestas.

20.00 horas. Salida de la 2ª Ruta Santa Isabel 2.0 amenizada con Dj.

21.30 horas. Concierto Lennon’s con Black Stockers.

22.30 horas. Verbena con la Orquesta “Capitol" y “Luku Dj”.

Sábado, 29 de agosto

13.00 horas. Vermú Rociero.

18.00 horas. Gran Desfile Folclórico Internacional por las calles de Lugones.

19.00 horas. Comienzo de la XLIII Muestra Folclórica Internacional en el Salón de Actos del Centro Polivalente Integral.

22.00 horas. Concierto Lennon’s con Hope to be There.

23.00 horas. Verbena con orquesta "Nuevo Tango" y “3PAC Dj”.

Domingo, 30 de agosto

12.00 horas. Misa Solemne en Honor a Nuestra Santa, cantada por el Coro San Félix de Lugones.

13.00 horas. Gran subasta del ramu y comienzo del vermú “¡Viaje en el tiempo

18.00 horas. Fiesta con Paco Pil.

Juegos Infantiles con Cometa Verde para los más pequeños (y no tan pequeños) en la Plaza de Europa (desde las 18.00)

22.30 horas. Verbena con Waykas y Dj Dani Vieites.

Lunes, 31 de agosto. Día del socio.

13.00 a 18.00 horas. Reparto del Bollu, Botella de Sidra y Vaso de Sidra entre los socios y colaboradores en la Plaza de Europa, acompañado de música en la calle.

13.00 horas. Desfile de gigantes y cabezudos, acompañados de charangas.

13.00 a 16.00 horas. “Macrazos" y “Pelagatos".

16.00. Actuación de magia para niños en la plaza de Europa.

18.00 horas Actuación “Tributo HOMBRES G”.

22.00 horas. Concierto Lennon’s con Freddie Fano y los Marijuana trio.

23.00 horas. Verbena con la orquesta “Cinema” y “LUKU Dj”.

00.30 horas. Descarga de Fuegos Artificiales.

Martes, 1 de septiembre "Día del Niño"

17.00 horas. Precios populares en todas las atracciones de la fiesta.

18.00 horas. Obra infantil de teatro en el Centro Polivalente Integral (Entrada gratuita).

Del 24 de agosto al 27 de agosto

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21.00 horas. XXXIX Muestra de Teatro de Lugones en el salón de actos del Centro Polivalente Integral.