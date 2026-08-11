La peña El Chole gana el concurso de carrozas de Valdesoto con «Los Bribon, shhh que ye secreto»
Cotiellos, con "Cenices", y Les Escueles, con "La dolce vita", lograron el segundo y tercer puesto, respectivamente
La peña El Chole ganó el LXIII Concurso Provincial de San Félix. En la gran cita anual de las carrozas en la localidad sierense la propuesta que más gustó fue la de «Los Bribon, shhh que ye secreto», parodia y adaptación a la versión asturiana con guiño a la serie de «Los Bridgerton» de Netflix, pero con Lady Maruxa y los cotilleos de la parroquia como protagonistas en vez de los de Lady Whistledown, la misteriosa autora de los panfletos que escandalizan a la alta sociedad de Londres.
"Secretos, mentiras, engaños…. Todos salen a la luz tras la última publicación de Lady Maruxa, una revista de sociedad que destapa todos los cotilleos de Valdesoto. Nuestros indianos favoritos, la familia Bribon han sido los principales afectados", resumía la peña El Chole sobre la temática de su carroza.
El segundo premio fue a parar a la peña Cotiellos, con una apuesta titulada "Cenices" para mostrar "la crueldad de las malas conductas que provocan los incendios forestales", porque "de todos nosotros depende que Asturias no se vuelva cenizas".
El tercero se lo llevó Les Escueles, con su propuesta "La dolce vita", una carroza con la que "la esencia de Italia llega a Valdesoto con un sueño por cumplir y muchas sorpresas por descubrir" y "donde nada es lo que parece".
El fallo del jurado se conoció en torno a la una de la madrugada de este martes.
- Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
- El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), rechaza la propuesta de zonas tensionadas para la Pola y Lugones: 'Lo que hace falta son más viviendas a precios asequibles, no más regulación
- Las fiestas de Santa Isabel de Lugones se celebrarán del 28 al 30 de agosto y Siero ultima el dispositivo de seguridad
- Valdesoto ultima una docena de carrozas para un desfile de San Félix repleto de sorpresas y buen humor
- Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
- Una iniciativa ciudadana propone hacer sextaferias de limpieza en Siero: 'Necesitamos permiso y colaboración municipal
- Arranca la obra que acabará con el histórico cruce semafórico de El Berrón: instalada la señalización de obra y trabajos topográficos para definir la futura glorieta
- Las obras de construcción de la nueva glorieta no obligarán a cerrar al tráfico el actual cruce de El Berrón, aunque habrá afecciones circulatorias durante los seis meses de trabajos