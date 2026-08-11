"Valdesotu ye de otru mundo": fiesta descomunal del teatro y la risa en la gran cita de las carrozas de Siero

Doce carrozas, doce temáticas y todas desternillantes en sus representaciones para la multitud que acudió a Valdesoto para presenciar el LXIII Concurso Provincial de San Félix. La parroquia de Siero volvió a demostrar que tiene muchas tablas y comedia para regalar. El numeroso público, repartido por las diversas estaciones de parada del desfile, disfrutaron muchísimo con los mordaces e ingeniosos textos teatrales que ofrecieron las peñas. Todas cosecharon grandes aplausos en una tarde de gloria para la localidad sierense.

«No paré de reírme, todas son muy buenas, pero a mí me gustó mucho la de ‘Retroceso al futuro’, me reí muchísimo y cuando salió el alcalde de Siero, que seguía de alcalde, fue muy simpático», dijo Abilio Fernández, llegado desde Gijón para disfrutar de esta celebración en la que el humor y la sátira son los protagonistas de las obras que representan las peñas sobre las estructuras móviles.

El desfile comenzó con la Asociación Sociocultural El Llagarón, que presentó su «Ratavirus», un texto en el que los protagonistas, tras meses de ahorros y preparativos para un ansiado viaje acaban inmersos en una «tragedia» cuando un misterioso personaje irrumpe en el despegue. Después llegó «Sin noticias de México» con la peña de jóvenes «Nun me tientes», que llevó al público a un loco viaje en el que se extiende la epidemia de peste bubónica en África del sur poniendo el foco en «la ética empresarial, la salud global y la desigualdad».

Con la Peña Bendición llegó «Amén hermano», una historia en la que el cura de Valdesoto se retira y buscan nuevo párroco que termina dando una misa de gospel. Tras esta carroza, se produjo un parón debido a que, según la organización, no funcionaba la megafonía para que el siguiente grupo desplegase todo su arte. Fue la Peña Les Escueles con «La dolce vita», con la que convirtieron Valdesoto en Italia con una historia en la que invitan a cumplir los sueños.

Después llegaron «Los Marotos» con «Un día de perros» en el que una visita al veterinario para bañar y peinar a un perro acaba con un hombre convertido en «therian», la moda en la que los jóvenes se identifican con perros. El cierre de esta obra fue un acto descomunal en simpatía, con el público muerto de la risa con el hombre-perro.

«No me lo esperaba para nada, la verdad es que me resultó gracioso, aunque hay cosas que no entiendo», apreció María Vargas, una turista salmantina que decidió pasar la tarde en Valdesoto porque le hablaron «muy bien de esta fiesta, me dijeron que es algo que no te puedes perder si estás en Asturias».

Acto seguido actuó la Peña Los Panoyos, con una singular propuesta bajo el título «Tapia, tapia que vien la foriata», en la que un joven se enamora de una turista, pero el cierre del túnel del Negrón le pone difícil seguir con el cortejo.

Siguió la Peña Cotiellos con «Cenices», un alegato en favor en la naturaleza y contra los incendios provocados por las malas conductas del hombre. «Esta carroza tenía mucho fondo», dijo Fermín Álvarez, llegado desde Oviedo para ver el espectacular desfile, que es una de las señas de identidad culturales de Valdesoto.

La Peña El Chole desplegó «Los Bribon, shhh que ye secreto» en alusión a la serie de «Los Bridgerton» de Netflix, pero con Lady Maruxa y los cotilleos de la parroquia como protagonistas. «Cadellada siglo XXI» fue la obra representada por la carroza de la Peña Ca’ Fredín en la que a través del antiguo sanatorio mental de Oviedo hicieron reflexionar al público sobre el ser humano y la locura.

Ya había pasado más de una hora y el público quería más. Fue entonces el turno de El Chabolu con «Retroceso al futuro», en el que el alcalde del concejo, Ángel García, seguía de mandatario y los policías locales de Siero eran pitufos. Una escena que sacó el aplauso del público en varias ocasiones. Y, también, muchas risas. De hecho, los asistentes pudieron votar por su carroza favorita mediante un código QR impreso en el boletín con todas las peñas y los títulos de las representaciones teatrales. «Tengo dudas, me gustaron dos mucho», apuntó Antonio Gonzáléz, quien acudió desde Pravia.

El desfile continuó con «El Bruxu», a cargo de la Peña El Matu, con el influencer asturiano Denis Díaz como brujo que consigue hasta enamorar a la madre de un amigo.

El cierre del desfile de carrozas de Valdesoto llegó entregando un testigo, el de las tradiciones y cultura que recibe la infancia del pueblo. Los niños y niñas de la parroquia desfilaron con la Peña Los Escolinos, que representó la divertida obra «Valdesoto ye otru mundu» poniendo un gran broche de oro a una tarde de humor y sátira en Valdesoto, donde hay futuro.

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Fue una tarde de mucho calor, en la que los asistentes, que acudieron desde el mediodía para coger sitio, lo hicieron con las sillas de playa y mantas para coger los huecos de las primeras filas y no perderse detalle. Rieron a carcajadas con las representaciones teatrales mientras batían los abanicos para soportar la canícula. Sombrillas, algún paraguas, refrescos y los helados fueron los mejores aliados frente a las altas temperaturas. «Estoy asfixiada, pero merece la pena, el año que viene vamos a buscar un sitio con sombra», comentó Sonia Toro, de Laviana.