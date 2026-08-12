Finaliza la obra de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora, que da servicio a 164 vecinos y 25 empresas

Culminan las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora, así como la urbanización de un tramo del camino de Paredes, actuaciones que han contado con un presupuesto de 913.934 euros. La iniciativa ha permitido eliminar dos vertidos al río Nora y dotar de saneamiento a 164 vecinos y 25 empresas, destacaron este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, que visitaron la zona.

Los dos vertidos al río Nora que existían en la zona sur de Lugones y que se eliminan con esta actuación se encontraban en las inmediaciones del tanatorio y en la zona del polígono industrial de Puente Nora. Para ello, se han ejecutado nuevos colectores que interceptan las conducciones y llevan las aguas residuales hasta su incorporación al aliviadero de Los Peñones.

Según los datos aportados este miércoles por el Ayuntamiento, el proyecto ha supuesto la ejecución de 1.180 metros de nuevas conducciones. Durante el desarrollo de las obras fue necesario modificar técnicamente el trazado previsto inicialmente, pues "los trabajos permitieron comprobar que un tramo de 256 metros de colector cuya renovación estaba contemplada se encontraba en buen estado, por lo que no fue necesaria su sustitución".

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Además, se detectaron siete viviendas que vertían sus aguas residuales directamente al terreno, lo que llevó a ampliar el saneamiento hacia el sur "mediante unos 190 metros de conducción bajo el camino de acceso a las viviendas". Estos cambios no supusieron un incremento del presupuesto, indica el Ayuntamiento.