Valdesoto se rinde ante la peña El Chole y su carroza de rumores inspirada en los indianos y la serie "Los Bridgerton": "Fue una sorpresa muy grande"

"No nos lo creíamos, sabíamos que habíamos trabajado mucho, el tema nos gustaba, pero fue una sorpresa muy grande y nos dio mucha felicidad", afirma Óscar García, portavoz de la peña El Chole, de Valdesoto que se proclamó ganadora del LXIII Concurso Provincial de Carrozas de San Félix. El grupo de amigos de la parroquia sierense presentó "Los Bribon, shhh que ye secreto", una historia de rumores y engaños inspirada en los indianos y con un guiño a la asturiana de la serie de "Los Bridgerton" de Netflix que conquistó al jurado, que les dio la mayor puntuación entre las 12 propuestas que se presentaron.

La peña El Chole, formada por 15 jóvenes de Valdesoto, empezó el pasado mes de febrero a trabajar en la carroza comenzando con una tormenta de ideas para elegir la temática. "Vimos que había varias series inspiradas en los tiempos de antes en las que conviven gente noble con sirvientes y de ahí surgió la idea", explica García. De esta forma, convirtieron a la misteriosa autora de los panfletos que escandalizan a la alta sociedad de Londres en la serie "Los Bridgerton", Lady Whistledown, en "Lady Maruxa".

"Secretos, mentiras, engaños…. Todos salen a la luz tras la última publicación de Lady Maruxa, una revista de sociedad que destapa todos los cotilleos de Valdesoto. Nuestros indianos favoritos, la familia Bribon han sido los principales afectados", resumía la peña El Chole acerca del tema de su carroza en el boletín que se repartió el pasado lunes entre el numeroso público que acudió a la parroquia para disfrutar de esta singular celebración.

La carroza ganadora, en imágenes / S. A./I. C.

Sobre la carroza, el elenco actoral formado por Mario García, Mario Miguel, Laura Ornia, Óscar García y Omar Noval, con el resto de miembros de la peña como figurantes, desplegó todo su arte por las calles del pueblo, con "Lady Maruxa" difundiendo rumores en un panfleto, en el que "pone a parir a los indianos del pueblo, dice que no tenían el dinero que decían que tenían, que estaban sin una perra, vaya", detalla García.

A todo esto, una vecina lee la noticia y se junta con la indiana "para despotricar en tono de gracia tanto del mayordomo como del rico indiano". Entre tanto, surge un nuevo rumor que dice que el indiano le es infiel a la indiana, "hay un disparo final y es cuando se desvela que era la propia Lady Maruxa, es decir, un enredo, a nosotros nos gusta mucho hacer enredos", dice entre risas el portavoz de El Chole.

Dos estructuras

Para crear la carroza, que contó con dos estructuras, acudieron al Museo de la Emigración de Colombres, en Ribadedeva. Allí tomaron nota de cómo son los palacetes indianos y cogieron como referencia el edificio que alberga la Fundación Archivo de Indianos para crear la casona de su propuesta. También fueron al Museo de Pueblo de Asturias, en Gijón, donde tomaron apuntes para recrear una casa mariñana, "más típica de la gente pobre de la época".

Comenzaron a trabajar en la construcción de la carroza el pasado mes de mayo, sacando tiempo al trabajo y a las rutinas del día a día para juntarse y erigir las dos estructuras, a las que no les faltó detalle: "Es casi lo mejor, pasar tiempo con tus amigos". Todo ello mientras ensayaban el texto y mejoraban cada día la interpretación. "Siempre damos mucha importancia a la carroza, pero también es importante trabajar mucho la actuación y cada año tratamos de mejorar", señala García.

En Valdesoto hay muchas tablas. Las carrozas de San Félix y los Sidros y Comedies dan mucha experiencia a los vecinos de esta parroquia para salir a escena. "Cada vez que hay una fiesta, hay teatro y es algo de prueba y error, entre todos vamos mejorando", dice el portavoz de la peña El Chole, quien destaca asimismo la colaboración que se establece entre las peñas.

"La mayoría de nosotros nos solemos ayudar, eso es algo que quiero destacar, porque todo el mundo ayuda y coopera. Entre todos hacemos mejores las carrozas en un pueblo de 2.000 habitantes en el que salen 12 carrozas, es un trabajo de todos", indica García, quien subraya la cantidad de público que asistió este pasado lunes al desfile. "Creo que se notó mucho que nos dieron el premio 'Pueblo Ejemplar', eso nos dio mucha visibilidad".

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En la peña El Chole están felices con la victoria conseguida y aún descansando de la larga noche de celebración que disfrutaron en el prau de la fiesta. Ahora toca desmontar la estructura para reposar durante los próximos meses e ir pensando ideas para el próximo año, mientras "Lady Maruxa" y los enredos de la parroquia quedarán ya para siempre en la memoria e historia de la peña El Chole.